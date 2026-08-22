به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جلالیپور عصر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر گیلان به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به فعالیتهای کمیته امداد اظهار کرد: این نهاد حاصل تعامل و همکاری خیران، مسئولان و دلسوزان نظام است و منابعی که مردم و خیران در اختیار کمیته امداد قرار میدهند، در مسیر خدمترسانی به نیازمندان هزینه میشود.
وی با بیان اینکه کمیته امداد واسطه خیر و احسان مردم است، افزود: بسیاری از اقدامات و خدمات این نهاد در سایه همدلی و وفاق میان دولت، نهادهای انقلابی، خیران و مردم محقق شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با اشاره به حوادث و اتفاقات سال گذشته بیان کرد: در این مدت با شرایط سختی مواجه بودیم قائد شهید و جمعی از دانشمندان، فرماندهان و مردم بیگناه را از دست دادیم، اما مردم با حفظ روحیه همدلی و همراهی، در صحنههای مختلف حضور داشتند.
جلالیپور ادامه داد: برگزاری تجمعات و برنامههای مختلف طی بیش از ۱۷۰ شب با همراهی و همدلی مردم انجام شد و امروز هر آنچه در حوزه خیر و احسان رقم میخورد، به برکت مهر و محبت مردم و خیران است.
تلاش برای خانهدار شدن مددجویان فاقد زمین
وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حوزه اشتغال و مسکن گفت: مردم شایسته بهترین نوع خدمت هستند و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف را فراهم کنیم.
مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به برنامههای این نهاد برای تأمین مسکن مددجویان افزود: در تلاش هستیم با همکاری استاندار، بنیاد و بسیج، زمینه خانهدار شدن بیش از ۱۰ هزار مددجوی واجد شرایطی را که فاقد زمین هستند، فراهم کنیم.
جلالیپور همچنین با اشاره به خدمات درمانی کمیته امداد گفت: پرداخت کمکهزینههای درمانی بخشی از مشکلات مددجویان را برطرف میکند و تأمین پوشینه برای سالمندان و بیماران صعبالعلاج و تهیه دارو با ارائه معرفینامه از دیگر اقدامات این نهاد در حوزه درمان است.
وی افزود: در حوزه دانشآموزی، دانشجویی و مشاوره نیز خدمات مؤثری به مددجویان ارائه میشود و در ادارات کمیته امداد، مشاورانی حضور دارند که مسائل و مشکلات جامعه هدف را پیگیری میکنند.
پرداخت تسهیلات صندوق امداد ولایت با کارمزد پایین
مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه با اشاره به خدمات صندوق امداد ولایت اظهار کرد: تسهیلات این صندوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان بدون دریافت کارمزد پرداخت میشود و بازپرداخت آن نیز از محل کسر از حقوق افراد یا به صورت پرداخت مستقیم انجام میگیرد.
جلالیپور افزود: برای تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان تنها یک بار حداکثر سه درصد کارمزد دریافت میشود.
وی با اشاره به میزان پایین معوقات صندوق امداد ولایت در گیلان گفت: این استان از نظر کمترین میزان معوقات بانکی صندوق امداد ولایت، رتبه نخست کشور را دارد که نشاندهنده تعهد، اعتماد و مسئولیتپذیری مردم گیلان است.
مدیرکل کمیته امداد گیلان حسن خلق و صبوری را از اصول مهم فعالیت مدیران و کارکنان این نهاد دانست و گفت: ما واسطه خیر و احسان مردم هستیم و باید برای ارائه بهترین و بیشترین خدمت به نیازمندان تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیران، مسئولان و مردم و تقویت تعامل میان مجموعههای مختلف میتواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و رفع مشکلات مددجویان را فراهم کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با قدردانی از تلاشهای رسانهای خبرگزاری مهر اظهار کرد: خبرگزاری مهر همواره در انعکاس مسائل و دغدغههای مردم، بهویژه موضوعات مرتبط با محرومان و نیازمندان، نقش مؤثری داشته است و اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه رسانهها میتواند به شناخت بهتر مشکلات جامعه هدف و تقویت مسیر خدمترسانی کمک کند.
مجتبی جلالیپور افزود: رسانهها و خبرنگاران با مطالبهگری، انعکاس خدمات و بیان ظرفیتهای خیرخواهانه جامعه، میتوانند حلقه اتصال میان مردم، خیران و دستگاههای خدمترسان باشند خبرگزاری مهر نیز با رویکرد حرفهای و حضور در میدان، در این مسیر همراه مجموعه کمیته امداد بوده و امیدواریم این تعامل و همکاری در راستای توسعه فرهنگ خیر و احسان و خدمترسانی شایستهتر به نیازمندان بیش از گذشته تقویت شود.
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