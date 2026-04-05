۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۸

استان بوشهر مهیای آغاز کشت میگوی پرورشی می‌شود

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر از برنامه‌ریزی برای کشت میگوی پرورشی در استان در فصل زراعی جدید با هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد.

عقیل امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر مهمترین قطب تولید میگوی پرورشی کشور است که بیش از نیمی از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: در سال زراعی گذشته، با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی، تغییر ساختارهای پرورشی و پایش هوشمند بیماری‌ها، میزان تولید میگوی پرورشی در بوشهر از ۱۷ هزار تن در سال قبل‌تر به بیش از ۳۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسید.

مدیرکل شیلات بوشهر افزود: در حالی که در سال ۱۴۰۳، در استان بوشهر از ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی زیر کشت میگو ۱۷ هزار تن محسول برداشت شده بود، سال قبل، از چهار هزار و ۹۸۷ هکتار زیر کشت، ۳۰ هزار و ۴۶۰ تن میگو برداشت شد.

امینی با اشاره به اینکه در استان بوشهر ۲۳ کارگاه تکثیر فعال است افزود: سال گذشته در این کارگاه‌ها سه میلیارد قطعه لارو میگو تولید شد که نقش مهمی در پشتیبانی از مزارع پرورشی دارد.

وی اضافه کرد: با وجود شرایط خاصی که در سطح کشور وجود دارد، اقدامات لازم برای آغاز سال زراعی ۱۴۰۵ در حوزه تکثیر و پرورش میگو انجام شده و همه بخش‌ها از آمادگی لازم برخوردار هستند.

هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی

مدیرکل شیلات استان بوشهر از بررسی مسائل و نیازهای پیش‌روی صنعت تکثیر و پرورش میگو خبر داد و اضافه کرد: انسجام‌بخشی به برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی میان بخش های دولتی و بخش خصوصی در دستور کار است.

وی تاکید کرد: تأمین لارو، نهاده‌های خوراک، مدیریت بهداشت و استانداردهای تولید از مهمترین موضوعات مد نظر است که در نشست مسئولان، فعالان و تولیدکنندگان مربوطه مورد نظر قرار گرفت.

امینی افزود: با هدف تسهیل تولید، ارتقای کیفیت و کاهش چالش‌های پیش‌رو، مسائل مورد توجه قرار گرفته و ساماندهی لازم در بخش تکثیر و پرورش میگو در آغاز سال زراعی مورد توجه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان بوشهر در تولید آبزیان اضافه کرد: استمرار تولید میگو در شرایط کنونی خود نماد روشنی از اراده‌ی مردم ایران است که هیچ فشار، تهدید یا حمله‌ای نمی‌تواند آن را خاموش کند.

