۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

ورود سامانه بارشی به گلستان؛ تشدید بارش‌ها در روز دوشنبه

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از آغاز فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: از عصر امروز یکشنبه با گسترش ناپایداری‌ها، بارش باران، رگبار و رعد و برق در اغلب مناطق پیش‌بینی می‌شود.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: به‌تدریج از بعدازظهر و ساعات عصر یکشنبه، با گسترش دامنه بارندگی‌ها در سطح استان، شاهد بارش باران در اغلب نقاط خواهیم بود.

وی افزود: این سامانه بارشی در برخی ساعات با رگبار و رعد و برق همراه بوده و در نواحی کوهستانی نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از دیگر پیامدهای این سامانه خواهد بود.

ملاحی ادامه داد: شدت فعالیت این سامانه در روز دوشنبه افزایش می‌یابد و شرایط جوی ناپایدار در این روز به اوج خود خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: عمده فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه در استان ادامه دارد و پس از آن، بارش‌ها عمدتاً به مناطق کوهستانی محدود خواهد شد.

کد مطلب 6792247

