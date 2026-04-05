سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: به‌تدریج از بعدازظهر و ساعات عصر یکشنبه، با گسترش دامنه بارندگی‌ها در سطح استان، شاهد بارش باران در اغلب نقاط خواهیم بود.

وی افزود: این سامانه بارشی در برخی ساعات با رگبار و رعد و برق همراه بوده و در نواحی کوهستانی نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از دیگر پیامدهای این سامانه خواهد بود.

ملاحی ادامه داد: شدت فعالیت این سامانه در روز دوشنبه افزایش می‌یابد و شرایط جوی ناپایدار در این روز به اوج خود خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: عمده فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه در استان ادامه دارد و پس از آن، بارش‌ها عمدتاً به مناطق کوهستانی محدود خواهد شد.