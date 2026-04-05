تولید علوفه در نور به ۴۰ هزار تن رسید

محمد غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تولیدات علوفه‌ای در بخش کشاورزی شهرستان نور اظهار کرد: این محصولات نقش اساسی در چرخه تولیدات کشاورزی داشته و بخش مهمی از نیاز واحدهای دامداری را تأمین می‌کنند.

وی با بیان اینکه میانگین عملکرد تولید علوفه در این شهرستان حدود ۲۰ تن در هر هکتار است، افزود: دستیابی به این میزان تولید نشان‌دهنده استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی مناسب در حوزه کشت است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با تأکید بر اهمیت توسعه این بخش تصریح کرد: تقویت تولید علوفه علاوه بر پشتیبانی از دامداران، در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش پایداری فعالیت‌های دامپروری نیز اثرگذار است.

وی در پایان گفت: توسعه کشت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و حمایت هدفمند از کشاورزان از جمله برنامه‌های در دست اجرای جهاد کشاورزی شهرستان برای تقویت تولیدات کشاورزی است.