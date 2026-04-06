۱۳ میلیون تردد طرح نوروزی در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی ثبت شد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح نوروزی اظهار کرد: بیش از ۱۳ میلیون تردد در بازه زمانی طرح نوروزی ۱۴۰۵، در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است که با توجه به شرایط حاکم در کشور این میزان نزدیک به ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات به دست آمده از دستگاه های تردد شمار سطح استان، محور میاندوآب - ملکان با ثبت بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تردد به عنوان پر تردد ترین محور شریانی استان ثبت شده است و دو محور بوکان سقز و سلماس تسوج در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

شکری افزود: طبق آمار مرکز مدیریت راه های استان و بر اساس رصد سامانه های حمل و نقل هوشمند به طور متوسط در هر ساعت بیش از ۲۰۰ خودرو در محورهای مواصلاتی استان تردد کرده اند که پیک تردد مطابق آمار سال گذشته از ساعت ۱۷ تا ۱۸ گزارش شده است.

وی با اشاره به کاهش متوسط تردد بین استانی در زمان اجرای طرح نوروزی گفت: به طور متوسط نزدیک به ۷۵ هزار وسیله نقلیه در زمان اجرای این طرح در محورهای ورودی و خروجی استان و محور های مرزی تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته این رقم نزدیک به ۳۷ درصد کاهش یافته است.