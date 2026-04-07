ثبت بیشترین تخلف در ترددهای جاده ای آذربایجان غربی در محور خوی- سلماس

منصور نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق اطلاعات به دست آمده از دوربین های ثبت تخلف در محور های مواصلاتی استان، محور خوی سلماس در محدوده قبل از کمربندی سلماس با ۵.۶۹ درصد تخلف از کل رویت پلاک، بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز را به خود اختصاص داد.

وی افزود: طبق آمار مرکز مدیریت راه های استان و بر اساس رصد سامانه های حمل و نقل هوشمند بیشترین تردد داخل استان نیز مربوط به محورهای منتهی به مرکز استان است که محور ارومیه سلماس با ۱۷۳۶۰ تردد در رتبه اول قرار گرفته و محور ارومیه مهاباد و بالعکس به ترتیب با ۱۶ هزار و ۸۰۰ و ۱۶ هزار و ۳۰۰ در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ساعت تردد بین شهرستانی از ساعت ۱۵ الی ۱۶ گزارش شده است گفت: در طول این طرح بیش از ۵ میلیون و سیصد دستگاه خودرو در داخل استان توسط دوربین های ثبت تخلف شناسائی شده است که از این تعداد ۸۲ هزار و ۶۵۷ دستگاه خودرو از ۲۰ تا بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت تجاوز از سرعت غیر مجاز داشته اند

نصرتی یاد آور شد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در دوربین های پلاک خوان در دوره طرح نوروزی بیش از ۸۸۳ هزار وسیله نقلیه از استان آذربایجان غربی در سایر استان ها مشاهده شده است که بیشترین مقاصد سفر هم استانی های مان به ترتیب به استان های آذربایجان شرقی، تهران و کردستان بوده است.