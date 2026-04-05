یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حملات نظامی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورمان بیان کرد: این حملات از سوی اسرائیل و آمریکا نشان دهنده ضعف و استیصال دشمن است.

وی با بیان اینکه حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی محکوم است، افزود: دشمن بعد از حملاتی که کرد و پاسخ های کوبنده ای که دریافت داشت، خود را در نقطه استیصال می‌بینند در حالی که نیروهای مسلح ما بر اساس علم و دانش و خلق ابزارهای دفاعی توسط دانشمندان و تحصیل کردگان داخلی در حال دفاع از کشورمان است و به همین دلیل است که می توانیم روی پای خودمان بایستیم.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر ایران هم مثل خیلی از کشورهای منطقه در مقوله دفاع ناتوان و نیازمند تجهیزات دفاعی غربی بودیم، امروز مجبور بودیم دستمان را جلوی دشمن بالا ببریم، گفت: امروز از آنجا که خودمان در کشور سازنده ابزارهای دفاعی هستیم با توجهات خداوند و اتکای به توان داخلی، شاهد هستیم که زیر شدیدترین حملات قرار داریم و بازهم پاسخ کوبنده به دشمن می‌دهیم.

عربی حمله به مراکز علمی را از بابت خودکفایی علمی کشورمان دانست و بیان کرد: امروز اگر می‌توانیم در زیر شدیدترین حملات مقاومت کنیم و هم در مسیر تولید خودکفا باشیم، نشان می‌دهد که بچه‌های ما در دانشگاه‌ها توانسته‌اند خوب کار کنند و لذا دشمن تازه متوجه شده که از چه جانبی در حال ضربه خوردن است.

وی با بیان اینکه اینطور نیست که فقط نیروهای مسلح ما در برابر دشمن ایستاده باشند بلکه دانشگاهیان، دانشجویان و دانش آموزان و همه اقشار مملکت در لایه های مختلف ایستادگی کرده‌اند، افزود: آنچه در مغز دانشمندان و اساتید و دانشجویان ما است، با این حملات از بین نخواهد رفت و ان‌شاالله همین یک انگیزه‌ای خواهد شد برای اینکه خیلی دقیق‌تر و بیشتر به مسائل علمی فکر کنیم و مانند همیشه در زمینه‌های علمی پیشرفت داشته باشیم.