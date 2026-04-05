۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

افزایش تعداد شهدای حمله آمریکایی- صهیونی به استان اردبیل

اردییل- در پی حمله شب گذشته دشمن آمریکایی ـ صهیونی به استان اردبیل تاکنون ۵ نفر به فیض شهادت نائل آمده و یک نفر مجروح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت عباس علیه‌السلام استان اردبیل، در پی حملات وحشیانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به دشت مغان پیرو آخرین گزارشات دریافتی تاکنون ۵ نفر به فیض شهادت نائل آمده و یک نفر مجروح شده است.

پاسدار شهید عباس اشرفی

پاسدار شهید علی ملکی

سرباز وظیفه سید مهدی فاتحی

پاسدار شهید هادی بابایی

پاسدار امید شاهین فر

گفتنی است حوالی ساعت ۲۴ دیشب در بخش‌هایی از منطقه مغان در گرمی و اصلاندوز و بیله سوار مورد اصابت پرتابه دشمن امریکایی - صهیونی قرار گرفته بود.

اخبار تکمیلی جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

