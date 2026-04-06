کیخسروی: امسال خدمات عمرانی در گرمی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کیخسروی در دیدار با آیت الله صفری امام جمعه شهرستان گرمی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد انقلابی در سال گذشته اظهار کرد: میزان تحقق روند اجرای طرح هادی در سطح روستاهای شهرستان گرمی خوب بوده و امسال فعالیت های عمرانی در این شهرستان نیز افزایش می یابد.

وی افزود: بازنگری طرح هادی در روستاهای این شهرستان در اولویت کاری بوده و امیدوارم با تامین اعتبارات داخلی از محل بنیاد مسکن و اعتبارات استانی این امر مهم تحقق یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: افزایش میزان مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی در شهرستان گرمی به خاطر استقبال روستاییان عزیز بوده است.

کیخسروی ادامه داد: فعالیت های بنیاد مسکن در حوزه مقاوم سازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی واجرای طرح‌های هادی در سطح استان کم نظیر است.

امام جمعه شهرستان گرمی نیز در ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن دهه حساب ۱۰۰ حضرت امام راحل افزود: امیدوارم با فعالیت نهادهای موثر در سطح کشور مشکل مسکن به هیچ عنوان نداشته باشیم.

آیت الله صفری اظهار کرد: از اقدام بنیاد مسکن جهت احداث طرح نهضت ملی مسکن کمال قدردانی را دارم چرا که یکی از نیازهای اساسی جوانان منطقه برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک، سرپناه مناسب است.

وی عملکرد بنیاد مسکن شهرستان و اقدامات این نهاد انقلابی در سطح شهرستان را فراتر از وظایف قانونی قلمدادو ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با بهره گیری از ظرفیت شهرستانی و خیرین نیکوکار و با حمایت علما و خیرین شهرستانی گام های موثری در فرهنگ سازی مشارکت در ارتقای حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) انجام شود.

در حاشیه این دیدار از شهر زهرا شهرستان گرمی بازدید میدانی انجام شد.