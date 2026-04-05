امامی یگانه:تکریم ارباب رجوع بایدمورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در جلسه شورای معاونان استانداری اظهار کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی باید پای کار مردم باشند و رضایت مندی مردم هدف اصلی دولت چهاردهم است.

وی با بیان اینکه ۵۰درصد کارکنان باید در خدمات رسانی به مردم با جدیت تلاش کنند افزود:معاونان استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی با تدابیر خود باید درخواست های ضروری مردم را حل کنند.

امامی یگانه ادامه داد:معاونان و مدیران دستگاه های مرتبط در بازدید و نظارت همچنان پای کار باشند و نباید مردم در استان احساس کمبود و نارضایتی کنند.