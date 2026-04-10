حجت الاسلام جعفرزاده:حجاب معاصرت و حجاب سیاست مانع درک عظمت رهبرشهیدشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه اصلاندوز با اشاره به مناسبت چهلم شهادت امام خامنه ای اظهار کرد: «حجاب معاصرت» به این معناست که انسانها، حوادث و افراد هم عصر و همزمان خود را نمی توانند به درستی بشناسند و تحلیل درستی از آنها داشته باشند، احاطه و تسلط بر حوادثی که در زمانِ ما اتفاق می افتد کار صعب و مشکلی است.

وی افزود: حجاب معاصرت عمدتا به دو دلیل پیش می آید؛ اولین دلیلِ حجاب معاصرت، حُب و بُغض ها است. افراد معمولاً نمی توانند فارغ از حب و بغض ها قضاوت کنیم. دومین دلیل، عدم تسلط کافی بر همه جوانب حوادث یا شخصیت های پیرامونی معاصر است. به خصوص در امور سیاسی و اجتماعی که اموری در هم تنیده است. به تعبیر شیخ شلتوت: حجاب معاصرت پردهای است که جلوی درخشش افراد را در زمان خودشان می گیرد.

امام جمعه اصلاندوز گفت: قائد شهید امت، حضرت امام خامنه ای، مظهرِ نور الهی و نازل های از فرمایش نبوی(ص) که: «مَنْ رَآنِی فَقَدْ رَأی الْحَقَّ»؛ که «مَنْ یذَکِّرُکُمُ اللَّهَ رُؤْیتُهُ» بود و با با نظر به شخصیت آن زعیم شهید، انسان منتقل به نور حضرت حق میشود. چرا که «مَنْ رَآنِی فَقَدْ رَأی الْحَقَّ» در مرتبه نازل تر برای اولیای الهی نیز صدق می کند. همانگونه که پیامبر(ص) درباره مُصعَب بن عُمَیر فرمود: «اُنظُروا إلی هذَا الرَّجُلِ الَّذی قَد نَوَّرَ اللّه ُ قَلبَهُ».

حجت الاسلام جعفرزاده اضافه کرد: «حجاب معاصرت» و «حجاب سیاست» مانع شناخت دقیق شخصیت شهید امام خامنهای است؛ در حالیکه ایشان راهبَری راهبُردی فکری و تمدنی را بر عهده گرفته بودند. در حجاب معاصرت، چون ما همعصر امام شهیدمان بودیم، خیلی از راهبردها، اندیشه ها و ایده های ایشان را نتوانستیم به صورت عمیق بشناسیم. حجاب دیگر که مانع از بررسی دقیق شخصیت شهید امام خامنه ای است، «حجاب سیاست» است. ایشان بیش از بُعد سیاسی و رهبری سیاسی، یک راهبَری راهبُردی فکری و اندیشه ای و تمدنی انجام می دادند و این رسالت کلان را بر عهده گرفته بودند که به دلیل حجاب سیاست، این عظمت برای بسیاری خیلی قابل درک نبود.

وی افزود: دوست و دشمن ویژگی های رهبر شهید انقلاب را می ستایند. ما در بیان دشمنان عنود انقلاب اسلامی می بینیم که به این مطلب تصریح می کنند که دوراندیشی و راهبُردهای کلان و عمیقی که ایشان ارائه می دهند مانع موفقیت آنها در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز در بخش دیگر از خطبه ها اظهار داشت: در سطح شهرستان اصلاندوز بعد از شهادت امام خامنه ای تا روز چهلم آن حضرت برنامه های مختلفی تشکیل شد که از طرف مردم از تمام کسانی که به هر نحوی قدمی در این زمینه برداشته اند تقدیر و تشکر می کنم و مطمئن هستم همه این اقدامات برای آنها حسنه جاریه خواهد بود.

امام جمعه اصلاندوز گفت: با تبیین ضررهای اقتصادی آمریکا در جنگ تحمیلی علیه ایران گفت: جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، برخلاف وعده پیروزی سریع مقامات کاخ سفید، در عرصه اقتصادی به یک شوک تمام عیار تبدیل شده است که هزینه های گزافی بر دوش دولت و مردم آمریکا تحمیل کرده است.

وی افزود:از هزینه 40 میلیارد دلاری جنگ گرفته تا نابودی 8 تریلیون دلار از ارزش بازار سهام، از زیان ۵۳ میلیارد دلاری خطوط هوایی تا کسری ۲۵ درصدی کود برای کشاورزی آمریکا، همگی نشان می دهد تیم امنیت ملی آمریکا به شدت توانایی ایران در مختل کردن اقتصاد جهانی و تاب آوری زنجیره های تأمین را دست کم گرفته بود.

جعفرزاده افزود: هدف از این جنگ در ظاهر توقف برنامه هسته ای ایران اعلام شد، اما پیامد آن تشدید تورم، توقف رشد اقتصادی، بحران در بخشهای هوانوردی و کشاورزی و مهمتر از همه تضعیف هژمونی دلار در سطح جهانی بوده است. عبور بدهی ملی از ۳۹ تریلیون دلار و پرداخت سالانه ۱ تریلیون دلار فقط بهره این بدهی، نشان می دهد آمریکا به هیچ وجه توان مالی تحمل یک جنگ طولانی را ندارد.

امام جمعه اصلاندوز در پایان گفت: جنگ رمضان آمریکا ثابت کرد که در جهان به هم پیوسته امروز، هزینه های ماجراجویی نظامی دیگر محدود به میدان نبرد نیست، بلکه مستقیماً به سفره مردم، حساب بانکی آنها و ارزش پول ملی شان ضربه میزند. واشنگتن در محاسبات راهبردی خود فراموش کرده بود که در عصر جهانی شدن، هیچ جنگی محدود و منطقه ای باقی نمی ماند.