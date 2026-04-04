۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۲

۳شهید و ۳مجروح در اثر اصابت پرتابه دشمن به نقاط مرزی استان اردبیل

اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی استاندار اردبیل گفت: متاسفانه بر اثر اصابت پرتابه دشمن به نقاط مرزی در استان اردبیل۳ نفر شهید و ۳ نفر مجروح شدند..

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی اظهار کرد: بر اساس بررسی های اولیه متاسفانه دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی دو نقطه پدافندی در شهرستان گرمی وجعفراباد را مورد اصابت پرتابه قرار داده اند که ۳ نفر از هم وطنان ما به درجه شهادت نایل آمده اند و سه نفر نیز مجروح شده اند.

معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری اردبیل گفت: در این تهاجم پایگاه بسیج بخش موران گرمی نیز مورد حمله قرار گرفته است.

وی افزود: مراتب درحال برسی نهایی بوده و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود و از مردم عزیز تقاضا داریم خونسردی خود را حفظ کرده و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

