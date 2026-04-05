پیام فرمانده و نماینده ولی فقیه در سپاه اردبیل به مناسبت شهادت ۵رزمنده

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام مشترک تبریک و تسلیت سردار محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس علیه‌السلام استان اردبیل و حجت‌الاسلام علیی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان در پی شهادت جمعی از رزمندگان سپاه پاسداران در حمایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شمال استان اردبیل به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ...»

بار دیگر عطر دل‌انگیز شهادت، فضای میهن اسلامی را معطر ساخت و خبر عروج ملکوتی پنج تن از رزمندگان مؤمن، شجاع و فداکار سپاه که در حملات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شمال استان اردبیل به فیض رفیع شهادت نائل آمدند، موجی از اندوه و افتخار را در دل‌های مردم قدرشناس و ولایتمدار این خطه برانگیخت.

این شهدای والامقام، با تأسی از فرهنگ ناب عاشورا و در لبیک به ندای ولی امر مسلمین، در مسیر پاسداری از کیان انقلاب اسلامی، امنیت و عزت این سرزمین، از جان خویش گذشتند و با نثار خون پاک خود، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار مجاهدت‌های فرزندان این مرز و بوم افزودند. بی‌تردید، این مجاهدت‌ها و ایثارگری‌ها، پشتوانه‌ای استوار برای تداوم راه انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های بلند امامین انقلاب و شهدای گرانقدر خواهد بود.

شهادت، نه پایان راه، بلکه آغاز حیات طیبه‌ای است که خداوند متعال آن را نصیب بندگان خالص خود می‌گرداند. این عزیزان، با ایمان راسخ، بصیرت انقلابی و روحیه جهادی، در میدان‌های دفاع از ارزش‌ها حضوری اثرگذار داشتند و سرانجام مزد سال‌ها مجاهدت خالصانه خود را با نائل شدن به مقام رفیع شهادت دریافت کردند.

اینجانبان،ضمن محکومیت هرگونه اقدام علیه امنیت و آرامش این مرز و بوم، شهادت این پنج رزمنده سرافراز را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم و معزز شهدا، همرزمان و مردم شریف و انقلابی استان اردبیل تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

بی‌تردید، راه این شهیدان ادامه خواهد داشت و پرچم عزت و سربلندی ایران اسلامی، به برکت خون پاک آنان، برافراشته‌تر از گذشته در اهتزاز خواهد بود. امروز وظیفه همگان است که با حفظ وحدت، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و پاسداری از آرمان‌های انقلاب، در مسیر تحقق اهداف والای شهدا گام بردارند و اجازه ندهند دشمنان این ملت، خللی در عزم و اراده پولادین مردم ایجاد نمایند.

از درگاه خداوند متعال، برای این شهدای عزیز علو درجات، همنشینی با اولیاء الهی و برای خانواده‌های گرانقدرشان صبر، اجر و سلامتی مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سردار محمدی‌اصل فرمانده سپاه حضرت عباس علیه‌السلام استان اردبیل



حجت‌الاسلام علیی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس علیه‌السلام استان اردبیل

۱۴۰۵/۰۱/۱۶