شهدای حملات دشمن به اردبیل در گرمی تشییع می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاع‌رسانی آیین تشییع پیکر مطهر شهدای اردبیل در حملات دشمن آمریکایی _ صهیونی بدین شرح است: انا لله و انا الیه راجعوندشمن متجاوز در ادامه خصومت‌های خود علیه ملت ایران، استان اردبیل را هدف قرار داده و منجر به شهادت تعدادی از مدافعین امنیت در اردبیل شد.

مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهیدان مدافع وطن، پاسدار شهید عباس اشرفی، پاسدار شهید علی ملکی و ‌سرباز وظیفه سید مهدی فاتحی، فردا دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ساعت ۱۰ صبح با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان مرزی گرمی برگزار خواهد شد.از عموم هم‌استانی‌های ولایتمدار دعوت می‌شود با حضور در میدان سردار سلیمانی (جایگاه سوخت جوانبخت) به طرف مسجد جامع، در آیین بدرقه شهدای مدافع وطن شرکت کنند.

گفتنی است بامداد یکشنبه در پی حملات ددمنشانه آمریکای جنایت‌کار و رژیم غاصب صهیونیستی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، «پاسدار شهید عباس اشرفی، پاسدار شهید علی ملکی و ‌سرباز وظیفه سید مهدی فاتحی» از فرزندان غیور و برومند شهرستان گرمی به درجه رفیع شهادت نائل آمده و به خیل عظیم شهدای مدافع وطن پیوستند