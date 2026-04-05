۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

مدیر آموزش و پرورش بانه: ۱۳ مدرسه بانه در جنگ رمضان آسیب دیدند

بانه- مدیر آموزش و پرورش بانه از وارد شدن خسارت به ۱۳ مدرسه این شهرستان در جریان جنگ رمضان خبر داد و گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد میزان خسارات حدود ۵۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن لطفی‌اقدم با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به خسارات واردشده به فضاهای آموزشی شهرستان بانه اظهار کرد: در پی جنگ رمضان، ۱۳ مدرسه در سطح شهر و روستاهای این شهرستان دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: این خسارات بخش‌های مختلف فضاهای آموزشی را دربرگرفته و نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی است.

مدیر آموزش و پرورش بانه با بیان اینکه برآورد اولیه خسارات حدود ۵۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: برای بازسازی این مدارس، اقدامات فوری و تأمین اعتبارات لازم ضروری است.

لطفی‌اقدم همچنین بر گستردگی آسیب‌ها تأکید کرد و خواستار حمایت جدی مسئولان برای ترمیم و بازسازی مدارس آسیب‌دیده شد.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی این مراکز آموزشی نقش مهمی در تداوم روند آموزش و کاهش پیامدهای ناشی از این خسارات برای دانش‌آموزان خواهد داشت.

کد مطلب 6792070

