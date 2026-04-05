۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

دستور فوری برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست در شرایط بحران

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل استان‌ها، بر آمادگی فوری این سازمان برای نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل استان‌ها، بر آمادگی فوری این سازمان برای نگهداری و مراقبت از کودکانی که در شرایط جنگی سرپرست خود را از دست می‌دهند، تأکید کرد.

وی در این نامه اعلام کرد: در شرایط جنگی و در پی حملات به مناطق مسکونی، چنانچه کودکانی به دلیل شهادت والدین یا بستری شدن آنان در مراکز درمانی بدون سرپرست بمانند، تا زمان تعیین تکلیف وضعیت حضانت، مسئولیت نگهداری و مراقبت از این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود.

موسوی چلک با اشاره به اینکه تشکیل پرونده در بنیاد شهید و امور ایثارگران ممکن است به‌صورت فوری انجام نشود، افزود: تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت این کودکان یا ترخیص والدین و سرپرستان قانونی از مراکز درمانی، بهزیستی موظف به تأمین مراقبت‌های لازم خواهد بود.

وی همچنین از مدیران کل بهزیستی استان‌ها خواست با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در سطح استان هماهنگی‌های لازم را انجام داده و آمادگی کامل این سازمان را برای حمایت از این گروه از کودکان اعلام کنند.

