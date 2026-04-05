به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل استان‌ها، بر آمادگی فوری این سازمان برای نگهداری و مراقبت از کودکانی که در شرایط جنگی سرپرست خود را از دست می‌دهند، تأکید کرد.

وی در این نامه اعلام کرد: در شرایط جنگی و در پی حملات به مناطق مسکونی، چنانچه کودکانی به دلیل شهادت والدین یا بستری شدن آنان در مراکز درمانی بدون سرپرست بمانند، تا زمان تعیین تکلیف وضعیت حضانت، مسئولیت نگهداری و مراقبت از این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود.

موسوی چلک با اشاره به اینکه تشکیل پرونده در بنیاد شهید و امور ایثارگران ممکن است به‌صورت فوری انجام نشود، افزود: تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت این کودکان یا ترخیص والدین و سرپرستان قانونی از مراکز درمانی، بهزیستی موظف به تأمین مراقبت‌های لازم خواهد بود.

وی همچنین از مدیران کل بهزیستی استان‌ها خواست با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در سطح استان هماهنگی‌های لازم را انجام داده و آمادگی کامل این سازمان را برای حمایت از این گروه از کودکان اعلام کنند.