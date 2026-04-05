تداوم اسکان نوروزی در آموزش و پرورش خوزستان

ناصر علی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی در مراکز اسکان نوروزی و اضطراری اظهار کرد: با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، روند پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در شهرستان‌های استان به‌صورت منظم و شبانه‌روزی ادامه دارد.

وی با ارائه آمار تجمیعی اسکان نوروزی در شهرستان‌های ایذه، دهدز، لالی، گتوند، اندیکا و عشایر افزود: در روز ۱۳ فروردین‌ماه، ۹۶ خانوار شامل ۳۴۵ نفر در مراکز اسکان نوروزی پذیرش شدند.

علی‌فر ادامه داد: در بخش اسکان اضطراری نیز در شهرستان‌های شوش، شادگان، گتوند و سردشت، ۲۱ خانوار شامل ۷۵ نفر پذیرش شدند.بر این اساس، مجموع افراد پذیرش‌شده در روز ۱۳ فروردین به ۴۲۰ نفر رسید.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش خوزستان با اشاره به آمار تجمیعی کل اسکان‌یافتگان در این طرح‌ها تصریح کرد: جمع کل افراد پذیرش‌شده در مراکز اسکان نوروزی طی ۱۴ روز متوالی به ۴۹۰۶ نفر رسیده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۸۱خانوار فرهنگی و ۳۸۲ خانوار غیر فرهنگی در مراکز اسکان شهرستان‌های ایذه، دهدز، لالی، گتوند، اندیکا، مناطق عشایری، شوش و شادگان پذیرش شده‌اند.

علی‌فر در پایان با قدردانی از تلاش رؤسای ادارات و عوامل اجرایی ستادهای اسکان، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش خوزستان همچنان با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی، تأمین آرامش هم‌وطنان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود گام برمی‌دارد.