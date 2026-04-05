آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ﺑﺮ اﺳﺎس دادﻩ‌های ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و دﯾﺪﻩ وری ﺗﻨﻔﺴﯽ دو ﭘﺎﺗﻮژن آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و ﮐﻮوﯾد- در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۱۴۰۵ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮارد دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ، در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ و در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ۹/۴ درﺻﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ، دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ILI و ۱۰/۱ درﺻﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی، دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪﯾﺪ SARI ﺑﻮده اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﯾﺪه وری، از ﻣﯿﺎن ۱۶۱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺧﺬﺷﺪه از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ILI ﯾﺎ SARI، درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﺎﯾﺶ PCR آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا (۳/۷ %) و درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﺎﯾﺶ PCR ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹، ﮐﻤﺘﺮ از (۱%) ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ، ﻫﻢ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی و ﻫﻢ در ﺑﯿﻤﺎران

ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد.

آخرین وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی در کشور

درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﺮ اﺳﺎس دادﻩ هﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻏﯿﺮدﯾﺪﻩ وری آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ در هﻔﺘﻪ دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه

از آﻧﺠﺎﯾﯽ کﻪ داده ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻏﯿﺮ دﯾﺪه وری ﯾﺎ روتین، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار/ کیت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻏﯿﺮدﯾﺪه وری آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه: ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد ۳۱۷۸ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ۱۶۲ ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﻮده اﺳﺖ (۵/۱ %). ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ (۲۵/۴ %) ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد.

(۶۲/۳ %) ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا را ﺗﺎﯾﭗ B ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی (۱۶/۴%)، ﮔﻠﺴﺘﺎن (۱۳/۹%)، ﻫﻤﺪان (۱۰/۴%) و ﺷﯿﺮاز (۱۰/۳%)، درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار ﺑﺎﻻ و در ﻣﺎزﻧﺪران (۹/۵%) ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻼن (۷%)، ﯾﺰد (۶/۳%) و اردﺑﯿﻞ (۵/۱%)، ﻧﯿﺰ درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا، اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار ﺑﺎﻻﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ/ ﻣﺴﺎوی رﻗﻢ ﮐﺸﻮری ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

۶/۱ % ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺮ ۲ ﺳﺎل و ۱۱/۷% آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رده ﺳﻨﯽ ۲ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ۶ ﺗﺎ ۱۵ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ۲۰/۳%

ﻣﻮارد را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ.