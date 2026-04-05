به گزارش خبرگزاری مهر،مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین با انتشار پستی در شبکه ایکس که در سایت رسمی گروهک نیز منتشر شده است، محمد امین بیگلری و شاهین واحدپرست از عناصر تروریستی دشمن در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ را «شورشگران دلاور» (واژه منافقین برای عناصر تروریست خیابانی خود) معرفی و از آن‌ها حمایت کرد. بیگلری و واحدپرست دو عامل دشمن در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ که به یک مکان دارای طبقه‌بندی نظامی تعرض کرده و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس، تلاش داشتند به اسلحه‌خانه دسترسی پیدا کنند، پس از رسیدگی به پرونده و تایید حکم نهایی در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند. بیگلری و واحدپرست از عناصر دشمن بودند که در شامگاه ۱۸ دی ماه به همراه تعدادی دیگر از آشوبگران با تعرض و آتش زدن یک مکان ممنوعه نظامی سعی در سرقت سلاح‌های موجود در این مکان نظامی را داشتند. رجوی پیش از این هم امیرحسین حاتمی را «شورشگر دلیر» معرفی کرده بود.

