۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

گردن‌گرفتن دو عامل اغتشاشات دی‌ماه توسط مریم رجوی

سرکرده گروهک تروریستی منافقین وابستگی محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست از عناصر دشمن در اغتشاشات دی‌ماه به منافقین را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین با انتشار پستی در شبکه ایکس که در سایت رسمی گروهک نیز منتشر شده است، محمد امین بیگلری و شاهین واحدپرست از عناصر تروریستی دشمن در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ را «شورشگران دلاور» (واژه منافقین برای عناصر تروریست خیابانی خود) معرفی و از آن‌ها حمایت کرد. بیگلری و واحدپرست دو عامل دشمن در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ که به یک مکان دارای طبقه‌بندی نظامی تعرض کرده و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس، تلاش داشتند به اسلحه‌خانه دسترسی پیدا کنند، پس از رسیدگی به پرونده و تایید حکم نهایی در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند. بیگلری و واحدپرست از عناصر دشمن بودند که در شامگاه ۱۸ دی ماه به همراه تعدادی دیگر از آشوبگران با تعرض و آتش زدن یک مکان ممنوعه نظامی سعی در سرقت سلاح‌های موجود در این مکان نظامی را داشتند. رجوی پیش از این هم امیرحسین حاتمی را «شورشگر دلیر» معرفی کرده بود.
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      امثال این ها به بابا ترامپشان و بابا نتانیابویشان نوکری کردند و عاقبت به درک واصل شدند. الحمدلله

    پربازدیدها

    پربحث‌ها