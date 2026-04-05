الجزیره: کارآیی پدافند ایران قواعد جنگ را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی به عوامل موفقیت ایران در سرنگونی جنگنده های پیشرفته آمریکا در روز جمعه پرداخت و نوشت: در تحولی قابل توجه در جریان درگیری نظامی جاری در خاورمیانه، منابع آمریکایی و ایرانی از سقوط یک فروند جنگنده آمریکایی از نوع «اف-۱۵» در داخل خاک ایران و زخمی شدن دو بالگرد خبر دادند. همچنین گزارش هایی درباره سقوط یک فروند جنگنده آمریکایی دیگر منتشر شد.

الجزیره نوشت: کارشناسان نظامی علت این حادثه را احتمالاً نزدیکی جنگنده به سطح زمین برای حملات دقیق، خطای فنی یا انسانی، و عملکرد سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی ایران مانند اس-۳۰۰ و باور ۳۷۳ (خرداد ۱۵) می‌دانند. آنها تأکید کرده‌اند که این رویداد ادعای آمریکا مبنی بر برتری هوایی مطلق در آسمان ایران را زیر سؤال برده و نشان‌دهنده پیچیدگی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط نبرد است.

در این گزارش آمده است: پس از این رویداد آینده عملیات به ماهیت تهدید ایران مرتبط است؛ اگر پدافندهای هوایی کارآیی خود را بازیافته باشند، این امر منجر به تغییر قواعد درگیری خواهد شد، اما اگر حادثه منفرد باشد، تأثیر آن محدود خواهد ماند، هرچند حامل پیام‌های هشداردهنده واضحی است.