به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارشی با تیتر «حمله به زیرساخت‌های انرژی و آب ایران، راهبردی برای پیروزی نیست» نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند و هشدار داده است که اگر توافقی حاصل نشود، حملات بیشتری علیه زیرساخت‌های ایران انجام خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است: حملات آمریکا به زیرساخت‌های ایران به احتمال زیاد از نظر نظامی موفق خواهد بود؛ اما در مقابل، حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، در حالی که بعید است ایران تنگه هرمز را به‌طور کامل باز نگه دارد یا بدون واکنش از کنار تحولات عبور کند.

اندیشکده شورای آتلانتیک تاکید کرد: در چنین سناریویی، ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد خود را طرف پیروز معرفی کند و ترامپ را بازنده این تقابل نشان دهد. از این رو، دولت ترامپ برای رسیدن به نتیجه، به راهبردی متفاوت نیاز دارد.