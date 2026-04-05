۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

شورای آتلانتیک: ترامپ با حمله به زیرساخت‌های ایران پیروز نمی‌شود

اندیشکده شورای آتلانتیک، تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های ایران را زیرسؤال برد و نوشت که این تهدیدات برای دونالد ترامپ پیروزی نخواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارشی با تیتر «حمله به زیرساخت‌های انرژی و آب ایران، راهبردی برای پیروزی نیست» نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند و هشدار داده است که اگر توافقی حاصل نشود، حملات بیشتری علیه زیرساخت‌های ایران انجام خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است: حملات آمریکا به زیرساخت‌های ایران به احتمال زیاد از نظر نظامی موفق خواهد بود؛ اما در مقابل، حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، در حالی که بعید است ایران تنگه هرمز را به‌طور کامل باز نگه دارد یا بدون واکنش از کنار تحولات عبور کند.

اندیشکده شورای آتلانتیک تاکید کرد: در چنین سناریویی، ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد خود را طرف پیروز معرفی کند و ترامپ را بازنده این تقابل نشان دهد. از این رو، دولت ترامپ برای رسیدن به نتیجه، به راهبردی متفاوت نیاز دارد.

    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      آمریکایی ها جنایتکار باید فورا کشورهای منطقه را ترک کنند
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران درهای جهنم به روی شما باز خواهد شد در صورت تعرض دشمن آمریکایی - صهیونی همه‌ی زیرساخت‌هایشان را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد. رئیس جمهور متجاوز و جنگ طلب آمریکا پس از تحمل شکست‌های متوالی در اقدامی عاجزانه، عصبی، خارج از تعادل و احمقانه اقدام به تهدید زیر ساخت‌های کشور و سرمایه‌های ملی ما نموده است. ما نیرو‌های مسلح برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد و هر متجاوزی را سر جایش می‌نشانیم.
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      حمله ترامپ به زیرساخت‌های ایران برای آمریکا و متحدانش گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود و ما هم آمریکا و متحدانش در سراسر منطقه انتقام می گیریم. و همه زیرساخت‌های دوستان آمریکا جنایتکار را در منطقه با خاک یکسان می کنیم
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      امروز ما ناو جنگی اسرائیل در سواحل لبنان با موشک کروز را هدف قرار دادیم و به این حملات ادامه خواهیم داد!

