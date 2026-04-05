  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

ترامپ تلاش می‌کند با ایجاد ابهام، شکست تلخ ارتش زبون خود را توجیه کند

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات قهرمانانه رزمندگان اسلام در مقابله با متجاوزان آمریکایی در جنوب اصفهان، حاکی از ماهیت پوشالی ارتش آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات قهرمانانه رزمندگان اسلام در مقابله با متجاوزان آمریکایی در جنوب اصفهان، حاکی از ماهیت پوشالی ارتش آمریکا و شکست مفتضحانه متجاوزان آمریکایی می‌باشد.

ترامپ تلاش می‌کند با ایجاد ابهام برای افکار عمومی، شکست تلخ و ناکامی ارتش زبون خود را توجیه نماید.

قبلا اخطار داده بودیم فرزندان شجاع ملت در نیروهای مسلح با نصرت و یاری خداوند متعال، پای هر متجاوزی را قطع، و متجاوزان را قلع و قمع خواهند کرد.

پیروزی قطعی رزمندگان اسلام در جنوب اصفهان، نمونه‌ای از این اقدام شجاعانه است.

هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      3 4
      پاسخ
      حمله ترامپ به زیرساخت‌های ایران برای آمریکا و متحدانش گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود و ما هم از آمریکا و متحدانش در سراسر منطقه انتقام می گیریم. و همه زیرساخت‌های دوستان آمریکا جنایتکار را در منطقه با خاک یکسان می کنیم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها