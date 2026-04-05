به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات قهرمانانه رزمندگان اسلام در مقابله با متجاوزان آمریکایی در جنوب اصفهان، حاکی از ماهیت پوشالی ارتش آمریکا و شکست مفتضحانه متجاوزان آمریکایی می‌باشد.

ترامپ تلاش می‌کند با ایجاد ابهام برای افکار عمومی، شکست تلخ و ناکامی ارتش زبون خود را توجیه نماید.

قبلا اخطار داده بودیم فرزندان شجاع ملت در نیروهای مسلح با نصرت و یاری خداوند متعال، پای هر متجاوزی را قطع، و متجاوزان را قلع و قمع خواهند کرد.

پیروزی قطعی رزمندگان اسلام در جنوب اصفهان، نمونه‌ای از این اقدام شجاعانه است.