به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، از کودکان ۴ تا ۹ سال دعوت کرده است تا یک ویدیوی دعا برای رزمندگان، شهدا، جانبازان و پیروزی ایران تهیه و ارسال کنند.

بر همین اساس، در پویش «دعای معصوم»، کودکان با کمک پدرها، مادرها و بزرگترها می‌توانند در ویدیوها برای رزمندگان، شهدا، جانبازان و پیروزی کشورمان ایران دعا کنند، حرف‌های امیدبخش بزنند، احساسات خود را بیان کنند و برای سلامتی و موفقیت کسانی که در برابر دشمن ایستاده‌اند آرزوهای خوب بکنند.

متن دعوت‌نامه پویش با زبانی کودکانه خطاب به «بچه‌های کوچک ایرانی، قصه‌گوهای سرزمین روشن امید» نوشته است: «در آغوش امن خانه، زمانی که نور خورشید نرم نرمک از پنجره بر گلدان‌ها می‌تابد و لالایی امن شب، آرامش را به رویاها هدیه می‌دهد، در میان بازی‌هایمان، قصه شجاعت شما به گوش‌مان می‌رسد. قصه قهرمانان دلیری که از ما مراقبت می‌کنند.»

در ادامه این متن آمده است: «ما بچه‌های کوچک ایرانیم، قصه‌گوهای سرزمین روشن امید و خوب می‌دانیم که امروز کشور قشنگ‌مان، ایران، در شرایط سخت اما پرافتخاری قرار دارد. رزمندگان شجاع ما، همان قهرمانان داستان‌ها هستند که از آسمان و خاک ایران مراقبت می‌کنند. آن‌ها دور از خانه و خانواده برای امنیت و پیروزی ما تلاش می‌کنند. حالا نوبت ماست که با یک پیام کوچک و صمیمی، کنارشان باشیم.»

علاقه‌مندان می‌توانند ویدیوهای کوتاه (حداکثر یک دقیقه) خود را با نام و نام خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی بله، ایتا و شاد برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شماره ۰۹۰۲۸۳۴۸۷۰۵ ارسال کنند.