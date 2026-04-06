به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازی های پارالمپیک ٢٠٢٤ که با هشتمین قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران همراه بود، طرحی برای چگونگی ادامه فعالیت در این رشته ارائه شد که با وجود انتقادات بسیار، اجرایی شد و حالا بعد از حدود یک سال و عدم نتیجه گیری مشخص از آن، پرونده اش بسته شده است. این طرح که با همفکری انجمن والیبال نشسته و توسط فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان ارائه شد، بر جدا سازی ملی پوشان این رشته و آماده سازی جداگانه آنها برای بازی های پاراآسیایی ناگویا و بازی های پارالمپیک لس آنجلس دلالت داشت طوریکه اقدام به تشکیل دو تیم با نام های «ناگویا» و «لس آنجلس» شد و حتی کادر فنی مستقلی هم برای آنها تعیین شد اینگونه که محمدرضا رحیمی و هادی رضایی به ترتیب عهده دار هدایت این دو تیم شدند. در راستای برنامه ریزی برای آماده سازی این دو تیم، اینگونه مقرر شد که تیم ناگویا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت داشته باشد؛ رویدادی که دوره پیش آن با قهرمانی ایران تمام شده بود اما از آنجا که تیم تازه شکل گرفته ناگویا، توان تکرار این عنوان را نداشت، قید حضور در آن‌ زده شد و بدین ترتیب سال گذشته، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در غیاب مدافع عنوان قهرمانی برگزار شد. علاوه بر این، سال گذشته رویدادی مانند جام جهانی مصر هم بدون ایران برگزار شد. قرار بود تیم ملی والیبال نشسته لس آنجلس در این جام شرکت داشته باشد اما به سرانجام نرسیدن این اعزام منجر به از دست رفتن فرصت تکرار قهرمانی ‌و حتی جایگاه نخست رنکینگ جهانی شد. در کل در سالی که تشکیل دو تیم ناگویا و لس آنجلس، قرار بود به آماده سازی بهتر دو تیم برای بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ و پارالمپیک ۲۰۲۸ کمک کند، مهم‌ترین اعزام ها به دلایلی مانند عدم‌ آمادگی تیم ناگویا برای قهرمان شدن در آسیا، از دستور کار خارج شد ضمن اینکه ملی پوشان و مربیان آنها هم خیلی کم درگیر اردو و بازی و اعزام تدارکاتی شدند. همه این عدم نتیجه گیری ها از تفکیک ملی پوشان والیبال نشسته به دو تیم ناگویا و لس آنجلس، نه تنها موید انتقادات وارد به طرح ارائه شده برای آن بود، بلکه خیلی زود به شکست و کنار گذاشتن آن هم منجر شد طوریکه در سال جدید و برای آغاز اردوهای آماده سازی والیبال نشسته، عنوان تیم های «الف» و «ب» جایگزین تیم های «ناگویا» و «لس آنجلس» شده است و این یعنی بازگشت به روال عادی و منطقی که در همه رشته ها در راستای همپوشانی ملی پوشان اصلی و پشتوانه سازی برای آنها انجام می شود. در ادامه هم هادی رضایی که در طرح کوتاه مدت ارائه شده قرار بود هدایت تیم ملی لس آنجلس را بر عهده داشته باشد، به عنوان مدیر فنی تیم های والیبال نشسته منصوب شد تا اینگونه هم هماهنگی لازم میان دو تیم ایجاد شود و هم علاوه بر اردونشینان تیم «الف» که رضایی سرمربی آنها است، اردونشینان تیم «ب» هم از تجربه چندین ساله این مربی مه با قهرمانی های متعدد در پارالمپیک و جهان همراه بوده، بهره مند شوند. بدین ترتیب والیبال نشسته در سال جدید با تعدادی زیادی اردونشین، اردوهای ملی خود را تشکیل می دهد که همه در یک مسیر آماده می شوند و با هم رقابت می کنند. طبیعتا تیم «الف» و بازیکنانش کاندیدای اعزام به رویدادهای مهم هستند اما همزمان برای بازیکنان تیم «ب» هم این فرصت و شانس وجود دارد که با نمایش توانمندی های شان بتوانند جایی برای خود در ترکیب تیم اعزامی به ناگویا و لس آنجلس باز کنند.