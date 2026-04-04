به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی شامگاه شنبه در نشست با معاونان و بخشداران شهرستان سقز، بر ضرورت اجرای دقیق فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس تقویم زمان‌بندی‌شده تأکید کرد و اظهار کرد: تمامی مراحل باید با دقت، شفافیت و در چارچوب قانون انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت تداوم خدمات‌رسانی به مردم افزود: هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات شایسته به شهروندان قابل قبول نیست و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان در این مسیر فعالیت کنند.

فرماندار سقز در ادامه به لزوم ساماندهی زیرساخت‌های شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: لکه‌گیری و بهسازی معابر درون و برون‌شهری، از جمله اقدامات ضروری است که باید با جدیت دنبال شود.

نعمانی همچنین بر مدیریت تجهیزات خدماتی تأکید کرد و افزود: خروج و جابجایی ماشین‌آلات دستگاه‌های خدمات‌رسان بدون هماهنگی ممنوع است و باید در راستای نیازهای شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

وی نظارت بر توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه در روستاها را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: تأمین و توزیع مناسب اقلام ضروری باید به‌صورت مستمر رصد شود.

فرماندار سقز در بخش دیگری از سخنان خود بر تسریع در دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و تأمین کپسول گاز برای واحدهای مربوطه تأکید کرد و افزود: این اقدام در راستای پایداری خدمات و رفاه مردم ضروری است.

نعمانی همچنین حضور میدانی بخشداران در بین مردم، بازدید مستمر از روستاها، برنامه‌ریزی دهیاران برای اجرای طرح‌های عمرانی، روان‌سازی ترافیک و تشدید نظارت بر بازار را از دیگر محورهای مهم مدیریتی در شهرستان عنوان کرد.