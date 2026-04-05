به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری، پیش از ظهر یکشنبه در هشتمین نشست ستاد انتخابات استان قم که به ریاست استاندار برگزار شد، با اشاره به شرایط جاری کشور، بر اهمیت انسجام و آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات پیشرو تأکید کرد. وی با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و فرماندهان عالیرتبه کشور، به تحلیل فضای عمومی جامعه پرداخت و بر نقش تعیینکننده مردم در صیانت از ارزشهای نظام اسلامی اشاره کرد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم با اشاره به حضور گسترده و معنادار مردم در اجتماعات و راهپیماییهای شبانه، این حضور را نمادی از وفاداری به آرمانهای انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح عنوان کرد و اظهار داشت: مردم با تمام توان در صحنه حضور دارند و آمادگی خود را برای دفاع از آرمانهای نظام بهخوبی نشان دادهاند. وی با تأکید بر اهمیت انتخابات پیشرو افزود: تمامی دستگاههای مسئول باید با بهکارگیری ظرفیتهای موجود، زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه، منظم و پرشور را فراهم کنند و در انجام مأموریتهای محوله نهایت دقت و مسئولیتپذیری را داشته باشند. رئیس ستاد انتخابات استان قم با بیان اینکه مسیر حرکت کشور مبتنی بر تبعیت از رهنمودهای رهبری است، تصریح کرد: در تمامی عرصهها باید التزام عملی به فرامین رهبری وجود داشته باشد و این اصل بهعنوان محور تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به روحیه عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: مردم در عین تأکید بر ایستادگی در برابر دشمنان، تصمیمگیری نهایی را در چارچوب رهنمودهای رهبری دنبال میکنند و این رویکرد، نشاندهنده عمق باور به ولایتمداری در جامعه است. گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
قم- معاون استاندار قم گفت: تمامی دستگاههای مسئول باید با بهکارگیری ظرفیتها، زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه، منظم و پرشور را فراهم کنند.
