پیشنهاد ترامپ برای کاهش شدید بودجه علمی آمریکا برای دومین سال متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیچر، برای دومین سال متوالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کاهش قابل توجه بودجه آژانس‌های علمی بزرگ آمریکا را پیشنهاد کرده است. طرح کاخ سفید برای هزینه‌های فدرال در سال آینده که روز جمعه منتشر شد، شامل ممنوعیت استفاده از بودجه فدرال برای اشتراک و هزینه‌های انتشار برخی از مجلات دانشگاهی نیز می‌شود. این طرح کاهش بودجه آژانس‌های فدرالی که در زمینه سلامت، فضا و محیط زیست تحقیق می‌کنند یا بودجه آن‌ها را تامین می‌کنند، پیشنهاد کرده است.

کاهش ۵۰ درصدی بودجه بنیاد ملی علم و آژانس حفاظت از محیط زیست در سال ۲۰۲۷

برخی از شدیدترین کاهش‌ها مربوط به بنیاد ملی علم (NSF) و آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) بودده است. بودجه هر دو در سال ۲۰۲۷ در مقایسه با سطح فعلی آن‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. بودجه موسسات ملی بهداشت ایالات متحده نیز ۱۳ درصد کم‌تر خواهد شد.

یکی از اسناد بودجه می‌گوید که این پیشنهاد، بودجه تحقیقات در زمینه اطلاعات کوانتومی و هوش مصنوعی را حفظ خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که آمریکا در این عرصه‌ها در خط مقدم باقی می‌ماند.

الساندرا زیمرمن که بودجه‌ها و سیاست‌های علمی را در «انجمن آمریکایی پیشرفت علم» (AAAS) پیگیری می‌کند، می‌گوید: دولت قصد دارد بودجه تحقیقات کاربردی در این موضوعات را در وزارتخانه‌های دفاع و انرژی افزایش دهد. اما به عنوان مثال بودجه تحقیقات پایه کوانتومی و هوش مصنوعی در بنیاد ملی علم (NSF) به ترتیب ۳۷ و ۳۲درصد کاهش خواهد یافت.

در نهایت این کنگره ایالات متحده است که تصمیم می‌گیرد بودجه فدرال چگونه خرج شود نه رئیس‌جمهور. کنگره در سال ۲۰۲۶ درخواست‌های دولت برای کاهش عظیم بودجه را رد کرد و بودجه بسیاری از برنامه‌هایی را که کاخ سفید به دنبال حذف آن‌ها بود، بازگرداند. زیمرمن می‌گوید که پیشنهاد ترامپ نقطه شروعی برای مذاکرات کنگره است که می‌تواند تا شروع سال مالی ۲۰۲۷ در اول اکتبر یا حتی پس از آن ادامه یابد.

این بودجه پیشنهادی، حمایت مالی از اولویت‌های اصلی دولت را افزایش می‌دهد؛ مثلاً بودجه ارتش ۱.۵ تریلیون دلار تعیین شده و ۴۴ درصد رشد دارد، در حالی که هزینه بسیاری از برنامه‌های داخلی را کاهش می‌دهد.

کاخ سفید در پی کاهش تقریباً ۵۵ درصدی بودجه بنیاد ملی علم و رساندن آن به ۴ میلیارد دلار است. این پیشنهاد همچنین کل بودجه بنیاد علم که تحقیقات در زمینه علوم اجتماعی و اقتصاد را تامین مالی می‌کند، کاهش می‌دهد. به گفته دو نفر از کارکنان بنیاد ملی علم آمریکا؛ رهبران این بنیاد در یک جلسه داخلی عمومی اعلام کرده‌اند که بر اساس درخواست بودجه، اداره علوم اجتماعی، رفتاری و اقتصادی (SBE) این آژانس را منحل خواهند کرد.

در درخواست بودجه بنیاد ملی علم به کنگره آمده است که این آژانس اداره علوم اجتماعی، رفتاری و اقتصادی را تعطیل خواهد کرد اما «کمک‌های مالی این اداره را که با اولویت‌های دولت، مانند علوم رفتاری و شناختی، همسو هستند را حفظ خواهد کرد و همه کارمندان آسیب‌دیده به سایر بخش‌های آژانس منتقل خواهند شد.»

بحران بودجه

نام آژانس بودجه ۲۰۲۶ بودجه پیشنهادی ۲۰۲۷ ناسا ۲۴.۴ میلیارد ۱۸.۸ میلیارد موسسه ملی سلامت ۴۷.۲ میلیارد ۴۱.۳ میلیارد بنیاد ملی علم ۸.۸ میلیارد ۴ میلیارد دفتر علوم وزارت انرژی ۸.۴ میلیارد ۷.۱ میلیارد موسسه ملی استانداردها و فناوری ۱.۸ میلیارد ۹۰۰ میلیون اداره ملی اقیانوسی و جوی ۶.۲ میلیارد ۴.۵ میلیارد سازمان حفاظت از محیط زیست ۸.۸ میلیارد ۴.۲ میلیارد



این بودجه پیشنهادی، بودجه دفتر تحقیقات اقیانوسی و جوی اداره ملی اقیانوسی و جوی را حذف می‌کند. همچنین سه موسسه و مرکز از ۲۷ موسسه و مرکز در موسسه ملی سلامت (NIH) که بر سلامت و نابرابری‌های اقلیت‌ها، تحقیقات بین‌المللی و طب جایگزین تمرکز دارند را تعطیل خواهد کرد.

ناسا با کاهش ۲۳ درصدی بودجه کل و ۴۷ درصدی بودجه بخش علمی خود مواجه خواهد شد. بیش از ۴۰ پروژه متوقف خواهند شد. رئیس سیاست فضایی در انجمن سیاره‌ای که یک سازمان غیرانتفاعی در کالیفرنیا است و از اکتشافات فضایی حمایت می‌کند، می‌گوید: »این یک رویداد در سطح انقراض برای علم است. این امر ناسا را در رهبری جهانی در اکتشافات فضایی ضعیف می‌کند و مانع آن می‌شود».

ممنوعیت هزینه‌های انتشار و حق اشتراک گران‌قیمت

این پیشنهاد همچنین پرداخت «بودجه فدرال برای حق اشتراک‌های گران‌قیمت مجلات دانشگاهی و هزینه‌های انتشار بسیار بالای آن‌ها را ممنوع می‌کند. مگر این‌که طبق قانون فدرال الزامی باشد یا از قبل توسط یک آژانس فدرال تایید شده باشد». این پیشنهاد مشخص نمی‌کند که «گران‌قیمت» یا «بسیار بالا» دقیقاً به چه معناست و کدام مجلات را شامل می‌شود. در متن آمده است که بسیاری از مجلات «از دولت هم برای انتشار و هم برای دسترسی به همان مطالعه پژوهشی هزینه دریافت می‌کنند» و افزوده شده که گزینه‌های «کم‌هزینه» زیادی برای انتشار پژوهش‌های تأمین‌شده با بودجه فدرال وجود دارد.

این ممنوعیت پیشنهادی در شرایطی مطرح شده که موسسه ملی سلامت (NIH) در آستانه اعلام سیاستی برای کنترل هزینه‌هایی است که بسیاری از ناشران علمی برای دسترسی آزاد به مقالات دریافت می‌کنند. به گفته این نهاد، «هزینه‌های پردازش مقاله» (APC) که معمولاً بر عهده نویسندگان است، باعث می‌شود منابع مالی کمتری برای انجام پژوهش باقی بماند. موسسه ملی سلامت پیشنهاد داده سقفی برای مبلغی که به پژوهشگران دارای بودجه فدرال بابت این هزینه‌ها پرداخت می‌کند تعیین شود؛ اما برخی محققان نگران‌اند که چنین محدودیتی باعث نابرابری شود و فقط برخی بتوانند در مجلاتی با هزینه‌های انتشار بالا مقاله چاپ کنند.

کریستوفر مارکوم که پیش‌تر در بخش بودجه کاخ سفید و همچنین دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن فعالیت داشته، می‌گوید این بخش از پیشنهاد بودجه که همه هزینه‌های فدرال را در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد دولت با جدیت بیشتری دنبال این است که دسترسی عمومی به پژوهش‌هایی که با پول دولت انجام می‌شوند را گسترش دهد. به گفته او این موضوع فقط به یک نهاد مثل موسسه ملی سلامت محدود نیست؛ بلکه نشانه رویکرد گسترده در سراسر دولت است.

کارولاین ساتن؛ مدیرعامل انجمن بین‌المللی ناشران علمی، فنی و پزشکی (انجمنی صنفی که حدود ۱۶۰ ناشر علمی و حرفه‌ای را نمایندگی می‌کند)، می‌گوید این پیشنهاد برای او «گیج‌کننده» است. و می‌گوید: «در حال حاضر، صداقت و اعتبار پژوهش‌های علمی در سطح جهان با تهدیدهای فزاینده‌ای مثل سواستفاده از هوش مصنوعی و فعالیت بازیگران مخرب روبرو است. چنین شرایطی، دقیقاً بدترین زمان است که حمایت از دسترسی به اطلاعات علمی باکیفیت و تأییدشده کاهش پیدا کند.»