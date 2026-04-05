جوکار: آبروریزی دیگر برای ترامپ؛ ارتش آمریکا برابر ایران عاجز شده است

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه عملیات نجات خلبانان آمریکایی با شکست مواجه شد و یک افتضاح دیگر برای آمریکا رقم خورد، اظهار کرد: مقامات دشمن به ویژه ترامپ فردی بلندپرواز و دچار توهم است که با وجود شکستهای متعدد در برابر ایران، باز هم احساس برتری و نگاه پیروزمندانه دارد.
وی متذکر شد: هدف اولیه دشمنان جمهوری اسلامی ایران از راهاندازی جنگ علیه کشورمان براندازی نظام بود، اما آنان خیلی زود فهمیدند که نمیتوانند به این هدف خود دست یابند و به همین دلیل، اهداف خود در حمله به ایران را تنزل دادند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در ادامه، آنان تلاش کردند تا موشکهای ایران را از بین ببرند، اما به این هدف هم نرسیدند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: ترامپ در دنیای توهمات خودش زندگی میکند و نه تنها به اهدافش نرسیده، بلکه شکستهای بزرگی را متحمل شده است. ارتشی که در دنیا قویترین شناخته میشد و پس از جنگ جهانی دوم حتی کسی نمیتوانست کوچکترین تهدیدی علیه آمریکا انجام دهد، امروز در برابر جمهوری اسلامی ایران عاجز شده است.
جوکار در ادامه، گفت: بیش از یک ماه است که مردم و نیروهای مسلح ما در میدان هستند و هر روز شاهد شکستها و افتضاحات پیدرپی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی هستیم که این نشاندهنده دست برتر رزمندگان اسلام است.
جوکار بیان کرد: آمریکا با هیاهو، جنگ روانی و دروغهای بزرگ که اساس تمدن غرب بر پایه آنها بنا شده، تلاش میکند مردم را فریب دهد، اما در عمل شکست خورده و به هیچ جا نرسیده است. آنان قطعاً در آینده، مجبور خواهند شد در برابر ملت ایران تسلیم شوند، زانو بزنند و تعظیم کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دروغهایی که ترامپ درباره مذاکره با ایران مطرح میکند، بیشتر جنبه عملیات روانی دارد، نه واقعیت نظامی و سیاسی.
وی ادامه داد: پایگاههایی که آمریکا در کشورهای عربی طی ۷۰ سال ایجاد کرده بود، شامل امکانات راداری، پدافندی و زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری، اکنون به خاک یکسان شدهاند. ترامپ هر روز شکستهای بیشتری متحمل میشود، با وجود این تهدید میکند، اما هیچ نتیجهای در برابر ایران نمیگیرد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جهان نیز این شکستها را رصد میکند. اروپاییها حاضر نشدند به آمریکا در این جنگ کمک کنند، چون میدانستند این جنگ نمیتواند دستاوردی برای آمریکا داشته باشد.
جوکار در ادامه، توضیح داد: از سوی دیگر، آمریکاییها قصد داشتند خلبانان خود را در خاک ایران نجات دهند، اما هواپیماها و پهپادهای پیشرفتهشان هدف قرار گرفت و سقوط کرد. این عملیات بار دیگر نشان داد که ما در زمین خود، توانایی بیشتری داریم. این اتفاق موجب از بین رفتن بخشی از تجهیزات و امکانات آمریکا شد و بار دیگر یک آبروریزی بینالمللی برای آنها بود.
