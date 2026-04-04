تجمع گسترده مردم عراق در حمایت از ایران و جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هزاران نفر از شهروندان عراقی در چندین شهر این کشور با حضور در خیابان‌ها، حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه را محکوم کردند و خواستار پایان درگیری‌ها شدند.

در پی فراخوان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر تظاهراتی گسترده در مناطق مختلف عراق در اعتراض به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، عراق و لبنان برگزار شد.

در بغداد، هزاران نفر در میدان التحریر، تجمع و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم اسرائیل، مخالفت خود را با هرگونه عادی‌سازی روابط و سلطه خارجی اعلام کردند.

معترضان همچنین بر ضرورت صلح و پایان درگیری‌ها تأکید کردند.

همزمان، در استان‌های میسان و ذی‌قار نیز تجمعاتی در میدان الحبوبی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با محکوم کردن حملات اخیر، خواستار حفظ ثبات منطقه شدند.

در شهر موصل نیز هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و ضمن اعلام همبستگی با دیگر مناطق، اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را محکوم کردند.