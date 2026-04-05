جواد بخشی الموتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص سومین فرصت ۴۸ ساعته اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ایران اظهار داشت: این سومین فرصت یکجانبه و ۴۸ ساعته آمریکا به ایران است، در حالی که دولت ایران بارها مذاکره یا عادسازی تردد از تنگه هرمز را رد کرده است.

وی افزود: واقعیت این است که ترامپ از همان روز نخست حضور در قدرت، هر اقدامی که علیه ایران امکان‌پذیر بوده را با شهادت رهبر انقلاب انجام داده است. ترور سردار سلیمانی، تحریم‌های فلج‌کننده، فشار حداکثری و تهدید مستمر حمله نظامی و در نهایت انجام آن - همه اینها نشان می‌دهد که امروز دیگر هیچ خط قرمزی برای تهدید علیه ایران وجود ندارد. سخن از "جهنم" در این شرایط، صرفاً یک تاکتیک تکراری است نه یک هشدار جدی جدید. تاکتیکی که می توان علیه رییس جمهور آمریکا از آن بهره برد.

بخشی الموتی تصریح کرد: هدف اصلی این اقدامات رسانه‌ای، بازی با افکار عمومی و حمله به اذهان ایرانیان است. ترامپ تصور می‌کند با این حربه می‌تواند تاب‌آوری مردم ایران را در جنگ تحمیلی سوم تحت تأثیر قرار دهد. این محاسبه بر اساس ادراکی اشتباه شکل گرفته: اینکه ایران در تهدیدهای پیش از جنگ یا حین جنگ باید تسلیم شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اما تجربه تاریخی - از جنگ تحمیلی هشت ساله تا ترور فرماندهان ارشد و جنگ ۱۲ روزه- بارها ثابت کرده که این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاده است. مردم ایران نه تنها تسلیم نشده‌اند، بلکه هر بار با تاب‌آوری شگفت‌انگیز خود، و میدان داری برآمده از فهم عمیق اجتماعی و اهمیت حفظ و افزایش انسجام و وحدت، معادلات دشمن را بر هم زده‌اند. ترامپ هنوز نفهمیده که مقاومت در این سرزمین یک فرهنگ ریشه‌دار است، نه یک محاسبه سود و زیان آنی.

بخشی الموتی در ادامه بیان داشت: همان فرهنگی که در حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و میادین، در ثبت‌نام ۱۱ میلیون نفر در پویش جان فدا، و در ایستادگی روستاییان با تفنگ در برابر هلیکوپترهای آمریکایی تجلی یافت. این فرهنگ ریشه‌دار، بزرگ‌ترین مانع در برابر هرگونه تهدید خارجی است.

وی در پایان تأکید کرد: نکته کلیدی این است که این بار، فرصت ۴۸ ساعته باید پیش از پایان آن پاسخ جدی و قاطعی دریافت کند. ایران باید با یک پاسخ بازدارنده - ترکیبی از اقدامات راهبردی، دیپلماتیک و نمایش توانمندی‌های دفاعی - این بازی تکراری را برای همیشه خاتمه دهد.