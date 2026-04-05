فرحناز فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حملات به دانشگاهها، این اقدامات را عمیقاً تکاندهنده و غیرقابل قبول خواند و اظهار داشت: دانشگاهها سنگرهای علم و اندیشه هستند. دانشگاه مکانی برای پرورش نسلهای آینده، تبادل دانش و ترویج صلح و تفکر است و حمله به آن، حمله به خودِ پیشرفت و انسانیت محسوب میشود.
وی با اشاره به ابعاد حقوقی و انسانی این حملات تصریح کرد: این اقدام نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی و ارزشهای انسانی است، بلکه نشاندهنده اوج وحشیگری کسانی است که از قدرت برای خاموش کردن صدای علم و آگاهی استفاده میکنند.
فتحی در پاسخ به این پرسش که چرا مراکز علمی مورد هدف قرار میگیرند، گفت: امروز دشمن که در میدان، دیپلماسی و افکار عمومی شکست خورده، چارهای جز هدف قرار دادن دانشگاهها و مراکز علمی ندارد. او برای بقا و حفظ قدرت پوشالی و ظاهری خود، هویت و آگاهی را هدف گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: دشمنان مردم و این سرزمین از تأثیرگذاری دانشگاهها بر جامعه، تربیت نخبگان و ترویج تفکر مستقل هراس دارند.
فتحی با انتقاد از اینکه آیا مراکز علمی مکان نظامی هستند، یادآور شد: دشمن میداند که دانشگاه نمیتواند یک پایگاه نظامی باشد. به همین دلیل با حمله به آزادترین فضا برای اندیشیدن و پرسشگری، در راستای تضعیف وطن گام برمیدارد.
وی تأکید کرد: هدف قرار دادن دانشگاههای ایران، در واقع توهین و حمله به تمام دانشگاهها، اساتید، مراکز علمی و علمدوستان سراسر جهان است.
این مدرس دانشگاه با هشدار نسبت به عواقب سکوت در برابر این جنایات اظهار داشت: سکوت در برابر چنین جنایاتی، به معنای همدلی با متجاوزان و نادیده گرفتن ارزشهای بنیادین انسانی است. جامعه دانشگاهی جهان، با هر دین، نژاد و ملیتی، باید صدای خود را بلند کند و این حملات بزدلانه را قاطعانه محکوم نماید.
فتحی خاطرنشان کرد: این یک وظیفه اخلاقی و انسانی است تا از دانشگاهها به عنوان نمادهای صلح و پیشرفت محافظت کنیم و اجازه ندهیم صدای علم و آگاهی خاموش شود.
وی ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی، بهویژه جامعه علمی، با وحدت و قاطعیت، این اقدامات را محکوم کرده و برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات ضدانسانی در آینده، گامهای مؤثری بردارد.
