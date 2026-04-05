تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، امروز یکشنبه در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی مرتبط با جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران طی ۳۷ روز گذشته، از جمله حمله به زیرساخت‌های صنعتی-تولیدی ایران، بیمارستان‌ها، مدارس، متاطق مسکونی و نیز تاسیسات و مراکز هسته‌ای ایران، بر ضرورت اقدام عاجل از سوی نهادهای ذیربط بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای محکوم‌کردن این جنایات و پاسخگوکردن متجاوزان تاکید نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به تهدیدهای آمریکا در حمله به تاسیسات انرژی ایران، این لفاظی‌ها را اعتراف صریح برای ارتکاب جنایت جنگی دانست.

عراقچی خواستار رویکرد مسئولانه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل از سوی همه طرف‌های اثرگذار در شورای امنیت سازمان ملل، و ممانعت از استفاده ابزاری آمریکا از این شورا شد.

وزیر امور خارجه روسیه با یادآوری موضع اصولی این کشور در محکوم‌کردن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر ضرورت توقف حملات غیرقانونی علیه اهداف غیرنظامی به‌ویژه نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد و خواستار استفاده از هر فرصتی برای جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها شد.