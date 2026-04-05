به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل مرزی بودن استان بوشهر، مقدار زیادی برنج محل ته‌لنجی تامین شده و حجم زیادی در بازار وجود دارد.

وی اظهار کرد: برای ذخائر موجود در انبارهای برنج نیز آنقدر مشتری وجود ندارد که بخواهیم به این ذخائر دست بزنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرگفت: حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه جوجه در حال پرورش داریم که تا آخر اردیبهشت نگرانی در تامین مرغ گرم نداریم و همچنین جوجه ریزی برای خرداد به بعد برنامه ریزی شده است.

بحرانی در مورد ذخائر مرغ منجمد هم گفت: ذخائر این کالا به اندازه کافی است و در حال حاضر نیازی نیست که از آن استفاده کنیم.

وی به وضعیت گوشت قرمز هم اشاره کرد و افزود: بیش از یک میلیون راس دام در حال پروار هستند و نگرانی برای گوشت قرمز وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در ادامه گفت: اگر چه تغییر نرخ ارز و مسائل اقتصادی بر روی قیمت‌ها تاثر گذاشته ولی از نظر فراوانی کالاهای اساسی مشکلی در بازار وجود ندارد.

۵۸۵ هزار تن گوجه فرنگی برداشت شد

بحرانی گفت: از آغاز برداشت گوجه فرنگی در استان تاکنون بیش از ۵۸۵ هزارتن محصول از این مزارع برداشت و روانه بازارهای مصرف شده است.

وی افزود: برداشت گوجه فرنگی استان از اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۴ از مناطق تنگ ارم و بوشکان شهرستان دشتستان و مزارع شهرستان جم آغاز و هم اکنون در شهرستان های دشتی، دیر، کنگان و عسلویه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون به طور میانگین روزانه هزار و ۵۰۰ تن محصول از مزارع استان برداشت و روانه بازارهای هدف می‌شود ادامه داد: مهمترین ارقام تولیدی استان شامل برنتا، بدرو، بریویو، ۴۱۲۹، ۸۳۲۰، الیسا، افرا و... است.

بحرانی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان برداشت بیش از ۶۵۰ هزارتن محصول تولید شود که بالغ بر ۲۴۰ هزارتن آن به کشورهای همسایه صادر، ۱۵۰ هزارتن نیز جهت فرآوری به کارخانه های فرآوری و تبدیلی ارسال و مابقی ۲۶۰ هزارتن به صورت تازه خوری در بازارهای داخلی مصرف شود.