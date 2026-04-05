به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم گواهی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی با اشاره به ابعاد شخصیتی و مدیریتی این فرمانده شهید اظهار کرد: از ویژگی‌های برجسته این شهید عزیز، روحیه پیشگامی و حرکت در خط مقدم مسئولیت بود، به‌گونه‌ای که همواره تلاش می‌کرد از دیگران جلوتر حرکت کند و حتی کسانی را که از او بزرگ‌تر بودند، برای پیشبرد امور به حرکت وادار می‌ساخت.



وی با اشاره به سبک زندگی این شهید افزود: ساده‌زیستی و دوری از تعلقات دنیوی از خصوصیات آشکار سپهبد شهید موسوی بود و این سلوک ساده، در کنار اخلاص و روحیه خدمت، او را به جایگاهی رساند که امروز از او به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار نیروهای مسلح یاد می‌شود.



رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: حقیقت سعادت شهدا در این است که خود را در ذیل ولایت تعریف کرده بودند و جز سخن ولی امر، سخنی برای خود قائل نبودند.



وی بیان کرد: شهید موسوی حتی اگر صاحب‌نظر بودند و دیدگاه مستقلی داشتند، آن را کنار می‌گذاشتند و ملاک نهایی را کلام ولایت می‌دانستندو همین منش، رمز عاقبت‌بخیری او شد.



وی تصریح کرد: این مسیر، انسان را به مقامی می‌رساند که فقدان او برای جامعه سنگین و جان‌سوز می‌شود و مردم در سوگ او با تمام وجود اندوهگین می‌شوند و امروز نیز داغ این شهید بزرگوار برای ملت، نیروهای مسلح و همه دلدادگان انقلاب اسلامی سنگین است.



گواهی در ادامه با گرامیداشت یاد دیگر شهدای والامقام نیروهای مسلح از جمله شهدای شاخص قم و فرماندهان شهید ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز بر سر سفره مجاهدت و ایثار شهدایی نشسته‌ایم که عزت و اقتدار ایران اسلامی را در برابر جبهه کفر رقم زدند و نام کشور را در جهان سرافراز کردند.



وی افزود: شهیدان والامقامی چون فرماندهان موشکی و مدافعان اقتدار ملی، با فداکاری و ایثار خود، ایران را به جایگاهی رساندند که امروز نام آن در شرق و غرب عالم با عزت و اقتدار برده می‌شود و این افتخار، ثمره خون پاک شهداست.



رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه رهبری در استمرار این مسیر خاطرنشان کرد: دست قدرت الهی بر سر این ملت و نظام قرار دارد و محور این عزت، تبعیت از ولایت و رهبری است؛ همان نوری که راه آینده را برای ملت روشن نگه داشته است.



در ادامه این مراسم، بخش‌هایی از صدای شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی برای حاضران پخش شد؛ فرماندهی که در این پیام، محبت عمیق خود به ملت ایران را با صراحت بیان کرده و تأکید می‌کند که اگر هزار بار نیز برای مردم و اعتقادات آنان جان دهد، باز هم آرزو دارد برای دفاع از این ملت زنده شود و در برابر دشمنان آنان بجنگد.



این بخش از مراسم با استقبال و تأثر گسترده حاضران همراه شد و فضای آیین را بیش از پیش آکنده از شور حماسی، ارادت ملی و یادآوری سلوک مجاهدانه این سرباز و فرمانده فداکار ایران اسلامی کرد.