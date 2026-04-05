به گزارش خبرنگار مهر، عباس افشار، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و معدومسازی ۲.۵ تن مواد خوراکی فاسد، غیرمجاز و تاریخگذشته در جریان طرحهای نظارتی ویژه ماه رمضان و تعطیلات نوروزی خبر داد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قرچک، اظهار کرد: بازرسان بهداشت محیط این شبکه از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان تعطیلات نوروز موفق به شناسایی و معدومسازی حدود ۲.۵ تن مواد خوراکی غیرمجاب، فاسد و تاریخگذشته شدند.
وی افزود: این اقدام در چارچوب اجرای طرحهای گسترده نظارتی ویژه ایام پایانی سال و نوروز، با هدف حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از عرضه مواد غذایی ناایمن و صیانت از حقوق شهروندان صورت گرفته است.
مدیر شبکه بهداشت قرچک تصریح کرد: انواع مواد خوراکی شامل اقلام بستهبندیشده، فرآوردههای پروتئینی، لبنیات، شیرینیجات و سایر محصولاتی که شرایط نگهداری یا تاریخ مصرف آنها با ضوابط بهداشتی مطابقت نداشت، جمعآوری و پس از طی تشریفات قانونی معدوم شد.
افشار با تأکید بر تداوم نظارتهای مستمر و هدفمند، هشدار داد: با هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تولید و عرضه مواد غذایی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانههای گزارشدهی به واحد بهداشت محیط اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
نظر شما