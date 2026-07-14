به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که در حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) ورامین برگزار شد، اظهار کرد: حوزههای علمیه باید پرچمدار تبیین اندیشه و ادامه راه رهبر شهید باشند و این مسئولیت امروز بیش از هر زمان دیگری بر دوش اساتید و طلاب قرار دارد.
وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران است، با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای همراه ایشان افزود: این مراسم به منظور ادای احترام و ادای دین به ساحت امام شهید و شهدای همراه ایشان برگزار شده و حضور اقشار مختلف مردم، اساتید و طلاب، نشاندهنده ارادت جامعه به این شخصیت برجسته است.
محمودی با یادآوری سفر رهبر شهید به ورامین در سال ۱۳۸۲ گفت: در جریان آن سفر، ایشان در حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) حضور یافتند و علاوه بر دیدار با مسئولان منطقه، با اساتید و طلاب نیز دیدار و گفتوگو کردند و نماز جماعت ظهر و عصر را در همین حوزه اقامه کردند. یادداشت مکتوب ایشان خطاب به حوزه علمیه همچنان از یادگارهای ارزشمند آن سفر به شمار میرود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی علاوه بر جایگاه رهبری کشور، زعامت حوزههای علمیه را نیز بر عهده داشتند، تصریح کرد: حوزههای علمیه خدمات، هدایتها و حمایتهای ایشان را هرگز فراموش نخواهند کرد و بخش مهمی از پیشرفت و پویایی امروز حوزهها مرهون نگاه راهبردی ایشان است.
وی ادامه داد: رهبر شهید توجه ویژهای به تربیت اساتید و طلاب توانمند، بهویژه در عرصه بینالملل داشتند و تلاش کردند ظرفیتهای حوزههای علمیه برای اثرگذاری در جهان اسلام و سایر کشورها تقویت شود؛ رویکردی که آثار آن امروز قابل مشاهده است و در آینده نیز بیش از پیش نمایان خواهد شد.
محمودی در پایان تأکید کرد: حوزههای علمیه باید پرچمدار تبیین اندیشه و ادامه راه رهبر شهید باشند و در کنار برگزاری مراسمهای بزرگداشت، سیره، تفکر و مکتب ایشان را به نسلهای آینده منتقل کنند تا این مسیر با قدرت ادامه یابد.
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