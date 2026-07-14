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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

آسوشیتدپرس از افزایش تلفات آمریکا در جنگ با ایران خبر داد

آسوشیتدپرس از افزایش تلفات آمریکا در جنگ با ایران خبر داد

با وجود اعمال سانسور شدید در اعلام رسمی تلفات ارتش آمریکا در جنگ با ایران، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گزارش داد که شمار رسمی کشته‌شدگان ارتش آمریکا در جنگ با ایران افزایش یافته است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس از افزایش تلفات ارتش آمریکا در جنگ با ایران خبر داده و اعلام کرد که یک خلبان نیروی دریایی آمریکا در سانحه سقوط بالگرد در دریای عرب در اوایل ماه ژوئیه کشته شده است.

با این وجود، خبرگزاری مذکور تعداد تلفات رسمی ارتش در این جنگ را تنها ۱۴ نفر اعلام و تصریح کرد تعداد سربازان مجروح آمریکایی تا روز دوشنبه از مرز ۴۰۰ نفر فراتر رفته است. «تیم هاوکینز»، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گفت که اکثریت این مجروحان دچار «آسیب‌های مغزی تروماتیک» (TBI) شده‌اند.

نیروی دریایی آمریکا در ابتدا، حادثه سقوط بالگرد را که در تاریخ اول ژوئیه رخ داد، «فرود اضطراری» توصیف و اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه وضعیت اضطراری ناشی از اقدام خصمانه باشد، وجود ندارد. سه نفر دیگر از خدمه بالگرد پس از مدت کوتاهی از حادثه نجات داده شدند.

بر اساس این گزارش، تعداد کل نظامیان مجروح به ۴۱۴ نفر رسیده است که طبق اعلام آسوشیتدپرس، شامل یک نیروی هوایی ارتش آمریکا نیز می‌شود که روز دوشنبه به این فهرست اضافه شده است.

«آسیب‌های مغزی تروماتیک» که اغلب ناشی از انفجارهای نزدیک (حتی انفجار نارنجک یا موشک) هستند، می‌توانند اثرات بلندمدت و پیچیده‌ای بر سلامت روان و توانایی‌های شناختی سربازان داشته باشند. این مسئله به یکی از چالش‌های اصلی نظامیان پس از جنگ‌های اخیر آمریکا در خاورمیانه تبدیل شده است.

در حالی که آمریکا تعداد مجروحان جنگ را بالغ بر ۴۰۰ نفر اعلام کرده است ، اما عدم ارائه آمار دقیق از سوی سنتکام در مورد نوع مصدومیت آنها ، ابهاماتی را درباره وسعت واقعی تلفات آمریکا باقی می‌گذارد. آمریکایی ها پیش از این نیز به ویژه در عملیات موشکی ایران علیه پایگاه عین الاسد اثبات کرده اند که اخبار مربوط به تلفات واقعی خود در جنگ را سانسور می‌کنند.

کد مطلب 6887375

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      2 0
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      هر تعدا د ایرانی بکشن باید همون تعداد آمریکایی بکشن
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      2 0
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      انشالله تابوت ترامپ نتانیاهو ببینیم.مرگ بر هردوشون بزودی زود.خدا چی میشه خوشحالمون کنی

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