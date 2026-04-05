سرایا القدس: دوره ضعف به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در بیانیهای اعلام کرد که قدرت و غرور آمریکا و رژیم صهیونیستی، لحظهبهلحظه در برابر ضربات «قوی و مؤثر» نیروهای مقاومت در ایران و سایر جبههها در حال فروپاشی است.
در این بیانیه، از عملکرد نیروهای مسلح ایران بهویژه در منطقه اصفهان تمجید شده و اعلام شده است که این نیروها توانستهاند ضربات سنگینی به ارتش آمریکا وارد کرده و شماری از جنگندههای پیشرفته آن را منهدم کنند.
سرایا القدس همچنین حملات موشکی هماهنگ میان نیروهای محور مقاومت در ایران، یمن، عراق و لبنان را مورد ستایش قرار داده و اعلام کرده است که صدای این انفجارها در سراسر سرزمینهای فلسطینی شنیده میشود.
در بخش دیگری از این بیانیه، از عملیاتهای حزبالله لبنان علیه مواضع رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان تمجید شده و آمده است که این حملات، شامل هدف قرار دادن تجهیزات نظامی و پایگاهها، موجب سردرگمی و برهم خوردن محاسبات این رژیم شده است.
این گروه همچنین با اشاره به نقش رسانههای وابسته به محور مقاومت، از افرادی چون «ابراهیم ذو الفقاری» سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن بهعنوان چهرههای مؤثر در روایتسازی رسانهای و مقابله با «تبلیغات نادرست» دشمن یاد کرده است.
سرایا القدس در ادامه تأکید کرده است که تحولات میدانی اخیر نشاندهنده تغییر شرایط به سود محور مقاومت است و رژیم صهیونیستی دیگر قادر به تأمین امنیت خود نیست و با بحرانهای داخلی و اختلاف میان رهبرانش مواجه شده است.
در پایان این بیانیه، با اشاره به تحولات منطقه، تأکید شده است که دوره ضعف به پایان رسیده و ملتهای منطقه در مسیر بازیابی توان و مقابله با تهدیدات خارجی حرکت میکنند.
