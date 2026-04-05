هشدار تند جنبش نجبای عراق به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالقادر الکربلایی»،معاون نظامی جنبش نجباء عراق گفت: ترامپ و هوادارانش باید بدانند که نیروگاههای آنها در منطقه نیز اهداف مشروعی برای ما هستند و هیچ خط قرمزی در این زمینه [برای ما] وجود ندارد.
همزمان با این موضعگیری، گزارشهای میدانی از حمله جدید به مواضع نظامیان خارجی در شمال عراق حکایت دارد.
از سوی دیگر، شبکه المیادین گزارش داد که پایگاه هوایی «حریر» محل استقرار نیروهای آمریکایی در استان اربیل، هدف حمله پهپادهای انتحاری قرار گرفته است.
هنوز جزئیاتی از میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.الکربلایی پیشتر نیز در پیامی با تأکید بر توانمندیهای میدانی نیروهای مقاومت، خطاب به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد: مردان مقاومت اهل عمل هستند نه سخن.
وی با بیان اینکه «موازنه قدرت در میدان بهگونهای تغییر کرده که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ عملی و مستقیم مواجه خواهد شد»، خطاب به ترامپ تصریح کرد که او باید بداند تمامی تأسیسات انرژی در منطقه در تیررس موشکها و پهپادهای مجاهدان ما قرار دارد.
این مقام نظامی مقاومت با اشاره به آمادگی عملیاتی نیروهای تحت فرمان خود، هشدار داد: هرگونه تهدید یا اقدام علیه محور مقاومت با پاسخ قاطع و میدانی روبهرو خواهد شد.
