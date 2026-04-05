به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مقاومت سوری «کتائب جند الکرار فی بلاد الشام» در بیانیه‌ای اعلام کرد که طی مرحله نخست و دوم عملیات مجاهدان این گروه، مواضع نظامیان اشغالگر آمریکایی در فرودگاه نظامی تدمر مورد هدف قرار گرفت که در آن نیروهای موسوم به «عزم راسخ» حضور داشتند.

کتائب جند الکرار در ادامه تصریح کرد که این نیروها در حالی به دروغ ادعای مبارزه با گروه تروریستی داعش را دارند که خود این گروه را ساخته و پرداخته‌اند و رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی خودشان بر این امر گواهی داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، «این دو عملیات شامل یک حمله موشکی اولیه و به دنبال آن تهاجم شدید و سنگین دوم بود که منجر به کشته شدن سربازان و زخمی شدن بسیاری از آنها و همچنین وارد آمدن خسارات به تجهیزات و وسایل نقلیه شد.»

این گروه مقاومت سوری تاکید کرد: «در نتیجه این عملیات مبارک که روز گذشته مورخه ۴/۴/۲۰۲۶ به کمک خداوند انجام شد، یگان رصد و شناسایی شاهد عقب‌نشینی این نیروهای متجاوز و شکست و ناتوانی آن در ایستادگی در برابر گردان نیروی موشکی در شهر تدمر بود که به لطف عزم و سلاح مجاهدین قهرمان با حالت شکست‌خورده و وحشت‌زده به سمت اردن عقب‌نشینی کردند.»

این گروه در پایان تاکید کرد «ما عهد بستیم و به خون شهدایمان قسم خوردیم که اجازه ندهیم آمریکایی‌ها در منطقه شام مستقر شوند،ما از آنچه تصور می‌کنید به شما نزدیک‌تریم.»