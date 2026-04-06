تصویب قریب الوقوع طرح رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز در مجلس

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت تنگه هرمز برای ایران اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم ایران اسلامی طرح دو فوریتی را آماده کرده تا کنترل و اشراف ما و تعیین رژیم حقوقی برای تنگه هرمز را به تصویب برسانیم.

وی با بیان اینکه یک قانون لازم الاجرا درباره هرمز هدیه نمایندگان مجلس به مردم مقاوم ایران اسلامی خواهد شد، افزود: رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز توسط ایران اسلامی از این پس تعیین خواهد شد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین پیروزی ایران اسلامی در این نبرد حق علیه باطل را قطعی و نزدیک دانست و تاکید کرد: ایران با صلابت و اقتدار در این نبرد پیروز خواهد شد.

عجم همچنین از مردم شاهرود و میامی و دیگر نقاط کشورمان که نزدیک به ۴۰ شب است در میدان خیابان ها حضور دارند قدردانی کرد و ابراز داشت: حضور مردم در میدان ها، توطئه های استکبارگران و در راس آنها آمریکا و اسرائیل جنایتکار را خنثی کرده است.