به گزارش خبرگزاری مهر، علیصارمیان در سایت امام خمینی(ره) نوشت: وقتی کسی بارها رفتار «غیرقابلپیشبینی» نشان میدهد، دیگران کمکم: الگوهای رفتاری او را کشف میکنند. تهدیدهایش را پوچ یا اغراقشده میبینند و یاد میگیرند چگونه واکنش نشان دهند در نتیجه «اثر ترسانندگی» از بین میرود.
این روش معمولاً فقط در شرایطی اثر دارد که: بازی کوتاهمدت باشد و بتواند جنگ را در سه روز ببرد. طرف مقابل اطلاعات ناقص داشته باشد که در مورد ایران لااقل ۲۰ سال اطلاعات نظامی ایرانی ها کامل است. در مورد شوک رفتاری باید تأثیر روانی بزرگ بگذارد که در ماه دوم بی معناست یا در سیاست داخلی ناتو یا مدیریت سازمانی اروپا بازی بلندمدت است.
استراتژی «مرد دیوانه» یعنی نشان دادن رفتارهای غیرقابلپیشبینی برای ایجاد ترس. این روش در بلندمدت و در سیاست داخلی جواب نمیدهد، چون اعتماد را از بین میبرد و اعضای سیستم دیگر به حرفها یا تهدیدها باور ندارند. ادامهی رفتارهای بیثبات باعث خستگی، استرس و فرسودگی افراد میشود و تمرکز آنها از همکاری به محافظت از خود تغییر میکند. بهمرور، دیگران الگوهای رفتار بهظاهر غیرمنطقی را تشخیص میدهند و تأثیر روانی آن کاهش مییابد. نبود ثبات رفتاری، امکان برنامهریزی را از بین میبرد و هماهنگی داخلی را مختل میکند. همچنین، هزینهٔ اشتباهها در محیط داخلی بالا است و رفتارهای پرریسک آنها را تشدید میکند. در نتیجه، مشروعیت و اتوریته فرسوده میشود و حتی تصمیمهای درست هم با مقاومت روبهرو میگردد، زیرا سیستم نیازمند پیشبینیپذیری و اعتماد پایدار است.ترامپ ممکن است به وضعیتی برسد که بر اثر متمم قانون اساسی آمریکا برکنار شود. وضعیت او واقعا رقت انگیز است.
کنایه کاربر خارجی پس از استفاده ترامپ از لفظ «الله» گفته است، ایران چنان ذهن ترامپ را درگیر کرده که او را به اسلام هم کشانده، احتمالاّ عبارت بعدی «یا حسین» است... شما خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل..
