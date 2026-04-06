۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

عارف: حمله به دانشگاه شریف، نماد جنون و جهل ترامپ است

معاون اول رئیس جمهور در واکنش به حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به دانشگاه شریف نوشت: حمله با بمب سنگرشکن به دانشگاه شریف، نماد جنون و جهل ترامپ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به حمله آمریکایی- صهیونیستی به دانشگاه شریف در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «حمله با بمب سنگرشکن به دانشگاه شریف، نماد جنون و جهل ترامپ است. او نمی‌فهمد که دانش ایران در بتن نیست تا با بمب تخریب شود؛ سنگر واقعی، اراده اساتید و نخبگان ماست. هیچ وحشی‌گری در تاریخ نتوانسته علم را از ایرانی بگیرد.علم ریشه در جان ما دارد و این سنگر فروریختنی نیست.»

کد مطلب 6792847
هادی رضایی

    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به دانشگاه شریف، اجرای قانون جنگل بود و هم به خاطر ناتوانی، کوتاهی، خیانت و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز بوده است.
      • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        ایران باید فوری و سریع مجوز و دستور ساخت و تولید بمب اتمی را اعلام و صادر کند
      • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        واین در حالی است که ایران در مورد تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به ایران برای سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل بارها نامه ارسال کرده است سئوال اینجاست که پس چه شد پس چرا بررسی و رسیدگی نکردند و خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کردند چرا؟
      • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حمله به زیرساخت‌های ایران جنایت جنگی است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      کریس مورفی: ترامپ دیوانه و غیرقابل کنترل شده است سناتور دموکرات آمریکایی نسبت به اظهارات تهدیدآمیز ترامپ که عصر امروز مطرح شد، واکنش منفی نشان داد.
      • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        ترامپ یک دروغگوی متوهم است. اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی بود. آیا تاکنون رئیس‌جمهوری سخنرانی جنگی نامرتبط‌تر، بی‌ربط‌تر و ناهماهنگ‌تر از این سخنرانی ایراد کرده است؟ اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی در تاریخ کشورمان خواهد بود. ناتوانی ترامپ از تعیین اهداف کاملا آشکار بوده و باعث گریختن متحدان خود و نادیده گرفتن مشکلات معیشتی آمریکایی ها شده است.
      • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است.
    • ایرانی IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      من ناراحتم ازاینه که کشورهای میانجی که برای کشورماشرط گذاشتن که سلاح هسته ای را تحویل بده.تنگه هرمزرابازکن این کشورها به چه حقی به جای مردم ایران تصمیم میگیرند.چراخودشون سلاح هسته ایشون راکنارنمیذارن.پاکستان وهندخودشون سلاح هسته ای دارند.کشورماسلاح هسته ای نداره.به چه حقی این حرفومیزنند.ولی میگم خواهش میکنم سلاح هسته ای بسازید.ازشماخواهش میکنم.بسازید.اینابه بهانه سلاح هسته ای می‌خوان کشورمارابه عقب ببرند.هرچه زودتر بهتر.موشک بسازیدکه تاامریکابرسه وکاخ سفیدراروی سردمدارانش خراب کنه.دنیای جنگله.
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • توحید IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      امریکا خیلی از ایران دوره به همین خاطر با خیال راحت زیر ساخت های کشور ما میزند

