عارف: حمله به دانشگاه شریف، نماد جنون و جهل ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به حمله آمریکایی- صهیونیستی به دانشگاه شریف در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «حمله با بمب سنگرشکن به دانشگاه شریف، نماد جنون و جهل ترامپ است. او نمی‌فهمد که دانش ایران در بتن نیست تا با بمب تخریب شود؛ سنگر واقعی، اراده اساتید و نخبگان ماست. هیچ وحشی‌گری در تاریخ نتوانسته علم را از ایرانی بگیرد.علم ریشه در جان ما دارد و این سنگر فروریختنی نیست.»