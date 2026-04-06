۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

 آستان‌های مقدس به پویش «جان‌فدا» پیوستند

هیئت امنا و خدام آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه کشور با صدور بیانیه‌ای به پویش مردمی «جان‌فدا» پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی حماسی، هیئت امنا و خدام آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه کشور با صدور بیانیه‌ای، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و شهادت، به پویش مردمی «جان‌فدا» پیوستند و اعلام کردند که در کنار مردم، راه شهیدان و پرچم ولایت خواهند ایستاد.

در بیانیه هیئت امنا و خدام آستان های مقدس و بقاع متبرکه در لبیک به پویش «جانفدا» آمده است:

در روزگاری که میدانِ حق و باطل، بار دیگر با روشن‌ترین نشانه‌ها پیش چشم تاریخ گشوده شده است، هیئت امنا و خدام حرم‌ها و بقاع متبرکه، با دل‌هایی لبریز از ایمان، غیرت، عشق و بصیرت، به پویش مقدس و حماسی «جانفدا» پیوستند و بار دیگر با آرمان‌های بلند اسلام، انقلاب، ولایت و فرهنگ سرخ شهادت تجدید میثاق کردند.

این حضور، تنها یک اعلام همراهی نیست؛ فریادی است برخاسته از صحن و سرای نور، از گلدسته‌های ایمان، از آستان‌هایی که قرن‌ها مأمن دل‌های عاشق و پناه جان‌های بی‌قرار بوده‌اند. امروز خدام بارگاه‌های نورانی، با همان اخلاص همیشگی و با همان روحیه خدمت و بندگی، در صف اولِ پاسداری از عزت، استقلال، حقیقت و شرافت این ملت ایستاده‌اند.

پویش «جانفدا» برای ما یادآور مدرسه بزرگ عاشورا است؛ مدرسه‌ای که در آن خون بر شمشیر پیروز شد، فداکاری بر مصلحت‌طلبی غلبه کرد، و «هیهات منا الذله» به بلندترین شعار تاریخ تبدیل شد. ما فرزندان همان مکتبیم؛ مکتبی که به ما آموخت برای حق باید ایستاد، برای حقیقت باید هزینه داد، و برای پاسداری از حرمت دین و وطن، جان را نیز می‌توان فدا کرد.

پویش «جانفدا»، فریاد رسا و پیمان آتشین فرزندان ایران سرافراز برای صیانت از کیان این سرزمین کهن و پرافتخار است؛ از سواحل همیشه بیدار خلیج فارس و دریای عمان تا جزایر سه‌گانه، و از تمامی مرزهای زمینی تا ژرفای این خاک پاک و مقدس. این نه یک شعار، که عهدی خونین و میثاقی جاودان با تمامیت ارضی، عزت تاریخی، استقلال ملی و شرافت ملت بزرگ ایران است؛ میثاقی که اعلام می‌کند این سرزمین، با همه گستره‌اش، با خون دلیران پاسداری شده و با همت جان‌فدایان، استوارتر از همیشه پابرجا خواهد ماند.

هیئت امنا و خدام حرم‌ها و بقاع متبرکه، با صدایی رسا و ایمانی استوار اعلام می‌دارند:
ما در کنار این پویش، در کنار مردم مؤمن و انقلابی، در کنار راه روشن شهیدان، و در کنار پرچم برافراشته ولایت، با تمام وجود خواهیم ایستاد.
ما آمده‌ایم تا بگوییم:
این سرزمین، سرزمین ایمان است؛
این ملت، ملت ایثار است؛
و این پرچم، با خون شهیدان برافراشته مانده و با غیرت مؤمنان برافراشته خواهد ماند.

امروز از آستان‌های متبرک، ندای وحدت و مقاومت برمی‌خیزد؛
ندای کسانی که می‌دانند عزت، با ایستادگی معنا می‌یابد؛
و پیروزی، از دلِ ایمان و فداکاری زاده می‌شود.
ما با افتخار، با شور، با اشک، با دعا و با تمام قامت، به «جانفدا» پیوسته‌ایم؛
تا ثابت کنیم که هنوز در این سرزمین، دل‌هایی هستند که برای خدا می‌تپند، برای حق می‌جوشند، و برای پاسداری از آرمان‌ها آماده‌اند جان خویش را نثار کنند.

خدایا!
ما را از خادمان صادق این راه قرار بده.
ما را در صف جان‌فدایان مکتب حسین علیه‌السلام ثبت کن.
و توفیق بده تا آخرین نفس، بر عهد خویش با تو، با شهدا، و با ولیّ‌ات استوار بمانیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سیده فاطمه سادات کیایی

    • قادر IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      نیازی به پویش نیست همه جان برای وطن هست

