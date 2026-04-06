به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰ نفر از افرادی که به عنوان عوامل دشمنان خارجی در استان فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدهاند و برای آنها ۲۵ پرونده قضایی در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از روند تفهیم اتهام به این افراد انجام شده و پروندهها در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد تا جزئیات اقدامات و مستندات مرتبط با آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
دادستان کرمانشاه درباره مهمترین عناوین اتهامی این افراد نیز گفت: بر اساس مستندات موجود و گزارشهای ضابطان قضایی، اتهاماتی همچون همکاری با دولت متخاصم از طریق حمل و نگهداری وسایل ارتباطی استارلینک و ارسال تصاویر برای شبکههای معاند، عضویت در گروههای مخالف نظام، نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات و همچنین اجتماع و تبانی با هدف اخلال در امنیت ملی برای متهمان مطرح است.
کریمی با تأکید بر رعایت کامل قوانین و اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به این پروندهها تصریح کرد: تحقیقات مقدماتی در حال تکمیل است و پس از پایان این مرحله، پروندهها برای تصمیمگیری نهایی به مراجع صالح قضایی ارجاع خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسیهای تخصصی، ارزیابی مستندات و تکمیل مراحل تحقیقاتی با دقت در حال انجام بوده و تمامی ابعاد پروندهها برای تعیین مسیر حقوقی و قضایی دقیق مورد توجه قرار گرفته است.
