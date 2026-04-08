دستگیری ۲ عامل وابسته به دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در سنقروکلیایی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد صادقی سطری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، ۲ نفر از عوامل دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان سنقروکلیایی شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند و هم‌اکنون پرونده آنان در حال تکمیل تحقیقات است.

وی افزود: برای این افراد پرونده اتهامی در دادسرای شهرستان سنقروکلیایی تشکیل شده و در حال حاضر روند رسیدگی قضایی به این پرونده در جریان است.

دادستان عمومی و انقلاب سنقروکلیایی درباره عناوین اتهامی این افراد تصریح کرد: بر اساس مستندات موجود و گزارش‌های ضابطان قضایی از جمله سربازان گمنام سپاه در شهرستان، مهم‌ترین عنوان اتهامی دستگیرشدگان همکاری با دولت متخاصم رژیم صهیونیستی از طریق ارسال تصاویر برای شبکه‌های معاند و رسانه‌های دشمن است.

صادقی سطری با تأکید بر رعایت کامل قوانین و اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد و پس از تکمیل این مرحله، پرونده‌ها برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی و نظامی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در کنار سایر نیروهای مسلح و ضابطان عام و خاص از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سربازان گمنام وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی، با مزدوران و خائنان به وطن بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای برخورد خواهد کرد.