نرخ کرایه تاکسی در ساری ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و متعاقبا راهپیمایی و اجتماعات مردمی، سازمان تاکسیرانی ساری کاملا حضور مستمر جهت حملونقل مردم تا پاسی از شب داشته است.
وی افزود: مضاف اینکه در مراسم تشییع پیکر شهدا نیز در موضوع حملونقل مردم به روستاهای اطراف مرکز مازندران نیز همکاران تاکسیرانی کاملا پای کار بودند.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل و مسافر شهرداری ساری خاطرنشان کرد: مجموعه ما در تمام ایام جنگ، به صورت شبانهروزی در حال فعالیت بودند و عمده خدمات اتوبوس و مینیبوس جهت حملونقل مردم در اجتماعات و نمازجمعه کاملا رایگان بوده است.
حسینی ادامه داد: شهر ساری هماکنون، ۲۵ دستگاه اتوبوس، ۲۹ دستگاه مینی بوس و بیش از ۳۰۰۰ دستگاه تاکسی دارد.
وی بیان کرد: طبق برگزاری جلسه با یکی از صندوق های قرضالحسنه مقرر شد تا پرداخت کرایه توسط دستگاههای پوز و معاف از مالیات انجام گیرد تا مشکل پول نقد مرتفع شود.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل و مسافر شهرداری ساری از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه مرکز استان در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: کمترین کرایه مرکز استان ۱۳ هزار تومان و بیشترین کرایه ۲۵ هزار تومان است.
حسینی عنوان کرد: نزدیک به ۸۰ راننده بانو در مرکز استان مشغول فعالیت هستند.
وی تاکید کرد: نوسازی ناوگان با توجه به رشد قیمت خودرو برای رانندگان تاکسی صرفه اقتصادی نداشته و لذا استقبال برای جایگزینی خودروی فرسوده بسیار کم است.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل و مسافر شهرداری ساری با این توضیح که طبق قانون تاکسیهای با عمر بیش از ۱۰ سال، فرسوده محسوب میشود؛ گفت: دو هزار و ۲۶۴ دستگاه خودرو در ناوگان تاکسیرانی ساری فرسوده است.
حسینی اذعان کرد: در شهرهای شمالی بهدلیل پراکندگی دستگاههای خدمات رسان، عمدتا مبدأ و مقصد برای تاکسیها چندان معنایی ندارد.
وی افزود: بیشترین مطالبات رانندگان تاکسی، نوسازی ناوگان تاکسیرانی است، چرا که با توجه به درآمد رانندگان و نرخ روز خودرو و شرایط نقدی تحویل، امکان خرید خودرو برای عمده رانندگان، فراهم و مقدور نیست.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل و مسافر شهرداری ساری گفت: سالها است که اتوبوس از سبد انتخاب مردم مرکز مازندران برای حملونقل درون شهری به دلیل ترافیک و یا فاصله ناچیز کرایه میان تاکسی و اتوبوس، حذف و یا کمرنگ شده است، این در حالی است که در شهرهای بزرگ کشور، همچنان اتوبوسها از گزینههای اصلی مردم است.
حسبنی عنوان کرد: طبق برآورد سال گذشته، خرید دستگاه پوز یک هزینه افزون بر ۲۰ میلیاردی را برای سازمان دارد که از توان مالی سازمان، خارج است و با ورود این صندوق مشکل حل شد.
وی افزود: در بحث حملونقل بار نیز در مساله سوخت ورود کردیم و ساماندهی آنان را برعهده داریم.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل و مسافر شهرداری ساری گفت: در سال گذشته، برای ۳۸۰۰ خودرو کار ساماندهی و صدور پروانه کار، انجام شده است.
حسینی با اشاره به آموزشهایی نظیر احیا و نیز حریق و اطفای آتش به رانندگان تاکسی، متذکر شد: با توجه به حضور رانندگان تاکسی در تمامی نقاط شهر و الزام به همراه داشتن کپسول آتش نشانی، این آموزشها در زمان حادثه، قطعا هم برای مردم و هم رانندگان مفیدفایده خواهد بود.
