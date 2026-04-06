به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران بخشنامه اجرایی قانون کوچه سال ۱۴۰۵ کل کشور درباره ضوابط مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

این بخشنامه که از سوی ریاست جمهوری به گمرک ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد دربرگیرنده مواردی چون افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهاست که با هدف یکسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است.

اهم بندهای این بخشنامه به شرح زیر است:

- ۱۰ درصد شدن مالیات بر ارزش افزوده نافی قانون مالیات بر ارزش افزود مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ یا قانون معافیت واردات مواد اولیه دارو شیر خشک و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۱ نیست.

- نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها معادل متوسط نرخ ارز بهمن ماه ۱۴۰۴ در بازار مورد تایید بانک مرکزی است.

- گمرک مکلف به اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به عنوان حقوق ورودی و واریز این درآمد به حساب خزانه‌داری کل شده است.

- امکان تبدیل پلاک آن دسته از خودروهای مناطق آزاد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قبل وارد مناطق آزاد شده‌اند، به پلاک ملی هست؛ ضمن اینکه برای تبدیل پلاک خودروهای منطقه آزاد به سرزمین اصلی رعایت قوانین واردات خودرو از جمله ضوابط فنی و همچنین اخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروی نو مجاز است.

- در سال جاری ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند در هر سال یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز یا بدون نیاز به شناسایی منشا ارزی به کشور وارد کنند .

- حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت ۶۰۰ یورو تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است .

- حقوق گمرکی واردات دارو ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها یک درصد تعیین شده است .

- آمبولانس و خودروهای امداد و نجات از حقوق گمرکی مالیات و عوارض ارزش افزوده تا سقف ۴۰۰۰ دستگاه و خودروهای وارداتی نیروی انتظامی تا سقف ۳۰۰۰ دستگاه معاف هستند.

- عوارض واردات هر یک کیلو گرم گوشت قرمز ۲۷۵ تومان، عوارض واردات هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۱۰ تومان، انواع میوه و سبزیجات ۷۰ تومان، غلات، دانه‌های روغنی و کنجاله ۲۰ تومان، هر کیلو چوب ۳۰ تومان و هر کیلو چای ۵۰ تومان تعیین شده است.