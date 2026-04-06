تاکید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر حل مشکلات معیشتی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون اقتصادی با اکثریت اعضا برگزار شد و در این نشست مباحث اقتصادی و معیشتی در شرایط جنگی بررسی شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه رفع نگرانی مردم در موضوعات معیشتی مردم را مورد بحث و بررسی قرار دادند و هر آنچه باید در حل مسائل مردم در شرایط جنگی به کار گرفته شود، مطرح شد تا اینکه به سمع و نظر مسئولان مربوطه برسد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: کارکرد صندوق های بازنشستگی و بیمه و عملکرد آنها در شرایط جنگی هم در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آینده مسئولان این صندوق‌ها در جلسه حضور داشته باشند تا گزارش‌های لازم را ارائه دهند.

ممکان عنوان کرد: همچنین مقرر شد طرح حقوقی تنگه هرمز هم در جلسات بعدی کمیسیون به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا هر آنچه لازم باشد به لحاظ اقتصادی در این طرح دیده شود.

این نماینده مردم در مجلس گفت: موضوع واردات کالاها در شرایط جنگی نیز بررسی شد که در این رابطه هم باید گفته شود ترخیص کالا بدون بروکراسی های پیچیده انجام می شود.