ممکان:امکان بهره مندی از ظرفیت تنگه هرمز دریک کمیسیون مشترک بررسی شود 

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به ارائه طرح های مختلف از سوی برخی از نمایندگان در مورد رژیم حقوقی تنگه هرمز، کمیسیون اقتصادی ضمن ضرورت باز تعریف و تقویت اعمال حاکمیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز به ملاحظات اقتصادی و رویکرد توسعه دیپلماسی اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه پیشرفت تاکید شد.

ممکان افزود: کمیسیون اقتصادی، ضرورت رعایت اصول محاسبه بهینه هزینه خدمات به منظور تداوم امکان بهره مندی از تنگه هرمز را با توجه به ابعاد موضوع و کنوانسیون های بین المللی خواستار و لزوم طرح و رسیدگی در کمیسیون مشترک( اقتصادی، امنیت ملی، عمران و حقوقی و قضایی) را خواستار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون ضمن تقدیر از عملکرد تلاش‌های دولت برای پرداخت حقوق- دستمزد و مزایای بازنشستگی و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی بر ضرورت مدیریت تبعات تامین مالی بودجه تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مقرر شد به جهت تحولات پایانی سال گذشته از جمله وقوع جنگ رمضان و پیش بینی چگونگی تداوم جنگ، در خصوص بازبینی قانون بودجه ۱۴۰۵ بر اساس تحقق شعار سال( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) پیگیری های لازم انجام شود.

ممکان بررسی گزارش تجارت خارجی مبنی بر تحقق ۵۸ میلیارد دلاری واردات و بالغ بر ۵۱ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی با توجه به ترکیب و تغییر اقلام صادراتی و وارداتی ( ارزش قیمتی و تناژ) و همچنین مبادی و مقاصد صادراتی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که در این جلسه مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی چگونگی و فرایند ترخیص کالاهای اساسی و ضروری شامل دارو، مواد غذایی، نهاده های دامی و مواد اولیه صنایع و تولیدکنندگان را بررسی کرد و از خدمات گمرک که بدون تعطیلی و شرایط جنگی با حداقل تشریفات و در عین حال با اعمال دقت لازم قدردانی کرد.

ممکان افزود: در جلسات آینده کمیسیون، ابعاد دیگر اقتصاد جنگ، اعم از شیوه های پایدار و غیرتورمی تامین مالی مخارج دولت، سرمایه گذرای بخش غیردولتی، حمایت از واحدهای تولیدی، حمایت از واحدهای خسارت دیده و حمایت ویژه از نیروی کار از طریق اعمال سیاستهای پولی- بانکی- ارزی و مالیاتی و تجاری در اولویت بررسی قرار دارد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری سومین جلسه خود در هفته جاری از فعال‌ترین کمیسیون های تخصصی مجلس بشمار می رود، افزود: راهکارهای افزایش بهره وری و صرفه جویی منابع انرژی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) سرلوحه اقدامات کمیسیون در سال جاری خواهد بود.